TV komentar / Dno in vrh neke televizije, v enem večeru

Prjatučki

Boris Tomašič in Jože Možina v oddaji Intervju na TV Slovenija

Kdor ima le malo širši, a ljubeč pogled na to državo in ji želi dobro, je preteklo nedeljo trpel, ko je na prvem programu TV Slovenija gledal intervju Jožeta Možine z Borisom Tomašičem. Je to res raven slovenskega konservativizma? Prostaškost? Obscenost? Nizkotnost? Tomašič je prvi človek propagandne mašinerije Nova24, tovarne lažnih in populističnih novic stranke SDS. In če bi bil Možina res novinar, bi bil lahko pogovor zelo zanimiv, pač lahko bi Tomašiča soočil s tem, kar počne, skočil v bran novinarstva, svoje stroke, svojih kolegov, pokazal naravo Nova24, ga soočil z odkritim širjenjem sovraštva … A kaj, ko je Možina le malce bolj pocukrana in poniglava različica Tomašiča.