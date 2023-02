Prvi intervju po napadu / »Glede na to, kaj se je zgodilo, nisem tako slabo«

Pisatelj Salman Rushdie izrazil hvaležnost, da je preživel

Pisatelj indijskega rodu Salman Rushdie je v prvem intervjuju, od kar je bil lani avgusta tarča napada na newyorškem podeželju, izrazil hvaležnost, da je napad z nožem preživel, čeprav je ostal slep na desno oko, težko piše in ima občasne nočne more.

"Veste, bilo mi je že bolje, ampak glede na to, kaj se je zgodilo, nisem tako slabo," je dejal za revijo New Yorker. Rushdie je po napadu in zdravljenju izgubil 18 kilogramov, ima težave z branjem in pisanjem.

Rushdie je v intervjuju za New Yorker napadalca Hadija Matarja označil za idiota, sicer pa ne čuti posebne jeze. "V teh letih sem se zelo trudil, da bi se izognil obtoževanju in grenkobi. Eden od načinov, kako sem se spoprijel s celotno zadevo, je, da gledam naprej in ne nazaj. To, kar se bo zgodilo jutri, je pomembnejše od tega, kar se je zgodilo včeraj," je dejal.

Intervju je objavljen pred izidom Rushdiejevega novega romana Mesto zmage, ki ga je dokončal mesec dni pred napadom. Gre za namišljeno nadrealistično pripoved, v kateri glavni junak dočaka 247 let.

V intervjuju je Rushdie bridko pripomnil, da je prodaja njegove knjige zaradi napada skokovito narasla. "Zdaj, ko sem skoraj umrl, me imajo vsi radi," je dejal.

Rushdieja ni bilo na družbenih omrežjih več mesecev, sedaj pa občasno tvita in se celo odziva na žaljivke. Ko ga je prejšnji teden nekdo na Twitterju žalil, je odgovoril: "Oh, še en oboževalec! Zelo zadovoljen.".

"V teh letih sem se zelo trudil, da bi se izognil obtoževanju in grenkobi. Eden od načinov, kako sem se spoprijel s celotno zadevo, je, da gledam naprej in ne nazaj. To, kar se bo zgodilo jutri, je pomembnejše od tega, kar se je zgodilo včeraj."



Salman Rushdie,

pisatelj

Zaradi napada ima težave s pisanjem, pravi in dodaja, da bo vseeno nadaljeval pisanje spominov z naslovom Joseph Anton, ki jih v tretji osebi sestavlja od leta 2012.

Rushdieja je 12. avgusta lani v kraju Chautauqua na zahodu države New York napadel 24-letni Hadi Matar iz New Jerseyja, po rodu sicer iz Libanona. Rushdie je predaval na Inštitutu Chautauqua, Matar pa ga je napadel in večkrat zabodel z nožem. Po aretaciji so ga obtožili poskusa umora in še čaka na sojenje za zapahi. Med napadom je ranil tudi Henryja Reesa, ki se je pogovarjal z Rushdijem.

Rushdie je v življenjski nevarnosti že od leta 1989, ko je iranski verski vodja Homeini muslimanom ukazal, naj ga ubijejo zaradi bogokletne knjige Satanski stihi. Homeini je celo razpisal nagrado v višini treh milijonov dolarjev. Iranska vlada je zanikala povezavo z napadom, prav tako tudi proiranska milica Hezbolah v Libanonu, od koder izvira Matarjeva družina.

Novi roman

V ZDA danes izide novi roman Salmana Rushdieja z naslovom Victory City. Izid epske zgodbe o ženski iz 14. stoletja, ki kljubuje patriarhalnemu svetu, sledi šest mesecev zatem, ko je bil pisatelj hudo ranjen v napadu z nožem v ameriški zvezni državi New York.

V Veliki Britaniji bo roman po pisanju francoske tiskovne agencije AFP izšel v četrtek.

Rushdie je roman napisal še pred napadom. Zasnovan je, kot da bi šlo za prevod zgodovinskega epa, prvotno napisanega v sanskrtu, piše AFP.

Težko pričakovani roman pripoveduje zgodbo o mladi siroti Pampi Kampani, ki jo boginja obdaruje s čarobnimi močmi in ki v sodobni Indiji ustanovi mesto Bisnaga, kar v prevodu pomeni Mesto zmage.

Petinsedemdesetletni Rushdie zaradi zdravstvenega stanja sicer svojega 15. romana ne bo promoviral v živo, je pa njegov agent Andrew Wylie za The Guardian povedal, da z okrevanjem napreduje.

NvawaxicdxA

aHueFnnQts0

sUD8sSS-Yxc