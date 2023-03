»Hidžab ni nikoli izbira ženske. Nikoli!«

IZJAVA DNEVA

"Hidžab je šele začetek, konec koncev je to samo kos blaga – pa čeprav zelo pomemben. Ampak če se ženske uprejo pokrivanju las, se bodo potem morda uprle še čemu drugemu. Kot ženska na primer ne smeš v tujino brez moževega ali bratovega dovoljenja."

"To ni naša kultura, to je kultura klerikov. Mule s tem podjarmljajo ženske. Političarke in novinarke ste dovolj načitane, da veste, da ženske v Iranu glede hidžaba nimajo izbire. Moje prijateljice so v zaporu, ker niso hotele narediti tega, kar zdaj ve počnete prostovoljno. To so dvojna merila, na naktere ženske ne bi smele pristajati."

"Hidžab ni nikoli izbira ženske. Nikoli! Moški jim perejo možgane do te mere, da so prepričane, da so si same odločile pokrivati lase. Ampak zakaj? Ker bi moški ob pogledu na tvoje lase lahko dobil grešne misli? In ti si odgovorna, da to preprečiš? Poglejte, v mojem otroštvu si je moja mama ohlapno pokrivala lase z ruto, rada sem jo imela to sem dojemala kot njeno izbiro - ampak v resnici je to nekaj, kar so si v osnovi izmislili moški."

(Nahid Persson, režiserka dokumentarnega filma Bodi moj glas, ki portretira energično aktivistko in novinarko Masih Alinejad; v Brooklynu živeča Iranka je glas milijonov iranskih žensk, ki se na protestih upirajo prisilni nošenju hidžaba; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)

Prizor iz filma Bodi moj glas

