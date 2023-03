TV komentar / Kako je 24ur postala resna in verodostojna oddaja, ki jo bodo gledalci težko še kdaj zapustili

Tiha zmaga

Trud je najvidnejši pri obravnavi ekonomskih in javnih zadev, ki jih znajo približati splošnemu občinstvu.

© POP TV

Saj je bilo že od prve oddaje vedno prijetno gledati 24ur, ker je bilo z vidika televizijskega medija vse vedno prav narejeno, od barv studia in mize, za katero sedita voditelja naprej. A vsa desetletja jim je manjkalo neke temeljne kredibilnosti, vedno so bili ravno za odtenek preveč avšasti in rumeni, da bi jih jemali resno – pa čeprav so imeli zmeraj tudi močne in verodostojne novinarje. Prevečkrat so začeli s prometnimi nesrečami in družinskimi tragedijami, kredibilnost pa so jim jemali novinarji, kot je na primer Marko Milenkovič, ki so s svojimi prispevki rušili vse, kar so drugi morda nekako trudoma zgradili v očeh resnih gledalcev.