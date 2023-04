Vljudno nevabljeni

So eksperimentalna umetniška dela za širšo javnost nedostopna?

Miha Vipotnik, Prostor 2, 1986

© Miha Vipotnik

V Kinu Šiška je na ogled skupinska razstava z naslovom Vljudno nevabljeni, ki tematizira nedostopnost eksperimentalnega filma širši javnosti. Kot napovedujejo organizatorji, bo postavitev eksperimentalnih avdiovizualnih del slovenskih avtorjev in avtoric poglobila vprašanja, zakaj je film namenjen le ozkemu krogu ljudi.

Na razstavi, ki jo je kurirala Varja Močnik, se predstavljajo Nika Autor, Sara Bezovšek, Ana Čigon, Jasna Hribernik, Marko A. Kovačič, Damijan Kracina, Andrej Lupinc, Kolja Saksida, Rok Sieberer - Kuri in Miha Vipotnik. Dela so na ogled v galeriji Kamera.

Predmet razmisleka za načrtovanje razstave je bila zgodovina prikazovanja in dostopnosti slovenskega eksperimentalnega filma in videa, katere "naravno" okolje bi bili kinodvorana ali tej podoben - zatemnjen, na eno platno osredotočen - prostor, televizijski sprejemnik ali posamezno platno/monitor, umeščeno v kontekstualiziran prostor, so ob razstavi zapisali organizatorji.

Skupinska razstava eksperimentalnih avdiovizualnih del slovenskih avtorjev v prostorih, ki prvotno niso bili mišljeni ali namenjeni za razstavljanje tovrstnih del - kamor sodi tudi galerija Kamera - pomeni nov kontekst za dela kot tudi za prostor ter priložnost za obravnavo vprašanj o dostopnosti teh del javnosti.

Razstava se ukvarja z vprašanjem dostopnosti del v fizičnih prostorih predstavitve kot tudi s podvprašanjem, kako mentalni prostori dopolnjujejo fizične. So eksperimentalna dela javnosti nedostopna tudi zaradi narave svojega inherentnega bistva - se pravi, za širšo javnost morda nekomunikativnega eksperimenta? Namen tovrstnega prevpraševanja ni relativizacija vprašanj fizične dostopnosti vsebin za različne, zlasti ranljive, skupine občinstva, temveč vzpostavljanje povezave med fizičnim in kognitivnim dostopom do vsebin, še piše v spremnem besedilu ob razstavi.

Razstava, ki bo na ogled do 19. aprila, je nastala v sodelovanju Zavoda za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana in Kina Šiška.

Dela na razstavi: