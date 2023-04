Ostra zakonodaja proti transspolnim osebam

Predlog zakona v ameriškem Kansasu transspolnim osebam med drugim prepoveduje spreminjanje imena ali spola na vozniških dovoljenjih

Transspolni fant z zastavo v barvah, ki simbolizirajo transspolnost

© WikiCommons

Senat ameriške zvezne države Kansas je v torek z 28 glasovi proti 12 potrdil predlog zakona o transspolnih osebah, kar je dovolj za odpravo grožnje veta demokratske guvernerke Lauri Kelly. Predlog transspolnim osebam med drugim prepoveduje spreminjanje imena ali spola na vozniških dovoljenjih.

Predlog je že prej s podobno veliko večino, vendar z glasom manj kot je potrebno za zavrnitev veta, potrdil predstavniški dom kongresa Kansasa. Republikanci imajo v državnem kongresu prepričljivo večino, bolj presenetljivo pa je, da so v Kansasu izvolili demokratsko guvernerko.

Predlog zakona se nanaša na stranišča, garderobe in druge prostore ter osebo opredeljujejo kot moškega ali žensko glede na spol ob rojstvu. To bi pravno izbrisalo transspolne osebe in zavrnilo priznanje nebinarnim osebam, osebam s spremenljivim spolom in osebam, ki niso v skladu s spolom.

Malce pred Kansasom so v Arkansasu zakonodajalci republikanski guvernerki Sarah Huckabee Sanders poslali predlog zakona o straniščih, vendar brez določila, ki bi omogočal kazenski pregon transspolnih oseb zaradi uporabe "napačnega" stranišča.

Ukrepa obeh zveznih držav sta med več sto ukrepi, s katerimi želijo republikanci omejiti pravice LGBT v ZDA.

Arkansas je med sedmimi zveznimi državami, ki so transspolnim učencem prepovedale uporabo šolskih kopalnic in garderob, povezanih z njihovo spolno identiteto. Ukrep v Kansasu zajema tudi zapore, pripore, krizne centre za žrtve posilstev, zavetišča za nasilje v družini in druge prostore, kjer biologija, varnost ali zasebnost zahtevajo ločene prostore za moške in ženske.

Predlog zakona v Kansasu določa, da spol pravno pomeni biološki spol moškega ali ženske ob rojstvu. "Pomembni vladni cilji varovanja zdravja, varnosti in zasebnosti upravičujejo ločene prostore za moške in ženske, kot so stranišča in garderobe," pravi predlog.

"To bo zaščitilo prostore, ki so trenutno rezervirani za ženske, in prostore za moške," je dejala predsednica odbora za zdravje predstavniškega doma Brenda Landwehr.

To4ThKVXy0A

gnpbefSfy1E

Nt1NdcP7LxA

PREBERITE TUDI: