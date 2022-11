TV komentar / Ko transspolnost dobi obraze, imena in starše, ni prostora za primce

Seveda bi se bilo neprimerno zabavneje še naprej ukvarjati z muzejem osamosvojiteljev in razburjenjem, ki ga je med zaslužnimi, ki si že 30 let postavljajo spominske table in kipe, izzvala odločitev ministrice za kulturo Aste Vrečko, da se tega država ne bo šla, ker gre za amaterski, politični in ideološki projekt, ki nima nič z zgodovino in ohranjanjem zgodovinskega spomina. No, televizije so zgodbo zagrabile, sploh ker Nova Slovenija in SDS napovedujeta interpelacijo zoper ministrico. Je pa zabavno, Asta Vrečko in tudi direktor nesojenega muzeja Željko Oset sta iz Šentjurja pri Celju, od tam je tudi Igor Grdina, ki agitira za muzej osamosvojitve, za županjo Šentjurja pa kandidira tudi prva dama SDS Jelka Godec.