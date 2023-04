Tudi letos bodo ob Sotočju lahko organizirali največ šest festivalov

Pogoji za tolminske festivale enaki kot lani

Festival Sajeta

© Toni Dugorepec

Tolminski občinski svetniki so na torkovi seji potrdili vse tri akte, ki se nanašajo na organizacijo festivalov na Sotočju. Za organizatorje bodo tudi letos veljali enaki pogoji kot lani, drugačen bo le obračun festivalske takse. Tudi letos bodo ob Sotočju lahko organizirali največ šest tradicionalnih festivalov.

Občinski svet je glasoval o treh ločenih aktih. Soglasno so svetniki potrdili spremembe odloka o taborjenju in kampiranju v občini ter odloka o turistični, promocijski in festivalski taksi.

S spremembo odloka o taborjenju so obiskovalcem festivalov tudi uradno dovolili, da na področju začasnega festivalskega kampa parkirajo in prenočujejo v avtodomih, kar je sicer v občini dovoljeno le na izrecno določenih mestih.

Svetniki so tudi potrdili spremembo obračuna takse za posamezne festivale, ki se od leta 2019 pobira po ocenjenem skupnem številu obiskovalcu in sicer za pet količinskih razredov.

S sprejetjem novih pogojev za organizacijo festivalov, ki zgornjo mejo postavljajo pri 5000 dnevnih obiskovalcih in največ sedemdnevno trajanje festivala, lahko sedaj posamezen festival skupno obišče le največ 35.000 obiskovalcev.

Nov odlok o taksi uveljavlja le dva razreda za obračun festivalske takse; festivali z do 5000 skupnimi obiskovalci bodo plačali 500 evrov takse, festivali nad 5000 in do 35.000 obiskovalcev pa 7500 evrov takse. Na občini ocenjujejo, da se bodo v prvi razred uvrstili Soča Outdoor Festival, Sajeta in Gora Rocka, v drugi razred pa Punk Rock Holiday, Overjam in festival Butik.

Za razliko od soglasno sprejetih zgoraj omenjenih dveh odlokih je bil sprejem odloka o pogojih organizacije festivalov mnogo bolj tesen. Za je glasovalo osem svetnikov, proti jih je bilo sedem. Glasovanja se je vzdržalo pet svetnikov.

"Tesen izid glasovanja kaže, da so festivali na našem območju pereč problem, ki ga moramo sistemsko nasloviti, zato imamo za letošnjo jesen v načrtu sprejem odloka o organizaciji festivalov, ki bo področje urejal srednjeročno, denimo za pet pet, ne le za leto vnaprej" je po seji povedal tolminski župan Alen Červ.

S sprejetjem so svetniki podaljšali veljavnost lanskemu odloku in tako bo tudi letos za organizatorje veljalo, da lahko uporabljajo ožje območje Sotočja, do katerega pa bodo morali med 6. in 18. uro zagotavljati prost dostop vsem obiskovalcem.

Zagotavljati bodo morali tudi časovno neomejen dostop do Nemške kostnice, prehod preko državne daljinske kolesarske povezave na odseku med brvjo čez reko Tolminko in Dijaško ulico v mestu Tolmin ter pietetni odmik od pokopališča v Tolminu v dolžini najmanj 50 metrov.

Glasbeni program festivala se bo na prostem lahko odvijal največ osem ur dnevno in se zaključil najkasneje ob 1 uri zjutraj naslednji dan. Letos se ob Sotočju lahko organizira in izvede največ šest tradicionalnih festivalov.

Sklep dovoljuje tudi, da tradicionalni festival Metal Days, ki se je preselil ob Velenjsko jezero, nadomesti festival s podobno vsebino. Že pred časom so namreč v Tolminu napovedali nov festival Tolminator.