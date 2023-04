Jure Trampuš | foto: Luka Dakskoble

Albert Mrgole, družinski terapevt / »Otroci se zlorabe moči naučijo od staršev«

V zadnjih tednih so slovenske medije znova preplavile zgodbe o nasilju med mladimi – in najpogostejši odziv je, da so mladi pač razvajeni, da nimajo mej

Albert Mrgole skupaj z Leonido Mrgole vodi Zavod Vezal, kjer kot družinska terapevta pomagata staršem, otrokom, zakoncem in družinam, ki se znajdejo v takšnih ali drugačnih stiskah. Njun pogled na odraščanje mladih je drugačen od prevladujočega; kot kakšna prijazna hipija vseskozi govorita o odnosih, o tem, na kakšen način se povezujejo otroci in starši, zakaj je pomemben odnos, kaj se z avtoriteto dogaja danes. V zadnjih tednih so slovenske medije znova preplavile zgodbe o nasilju med mladimi – in najpogostejši odziv je, da so mladi pač razvajeni, da nimajo mej. Odgovor na to je seveda kazen. Albert Mrgole pravi, da je takšno razmišljanje povsem napačno, preživeto, celo nevarno. Nasilja pač nikoli ne moreš reševati z nasiljem.

Prejšnji teden so mediji povzemali novico o dogajanju na konferenci o preprečevanju nasilja otrok in mladostnikov. Postavljena je bila teza, da je tega nasilja izredno veliko in da je razlog zanj permisivna vzgoja, ki otroka ne omejuje, ne vzpostavlja avtoritete. Ta teza zveni, kako naj rečem, neznanstveno, populistično.