TV komentar / Mala šola slaloma med cenzorji SDS

Ovaduškim cenzorjem v brk!

Premalokrat na tem mestu ter tudi v drugih medijih novinarji in komentatorji zapišemo, kako neizmeren napor in iznajdljivost, tudi pogum, vlagajo novinarke in novinarji TV Slovenija, da skozi cenzorsko sito vojščakov SDS spravijo čim več normalnih prispevkov v informativne oddaje javne televizije. Za temi dejanji stojita neizmerna iznajdljivost in tudi predanost novinarskemu poklicu.