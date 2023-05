Logar / »Ne bo tabu tem«

V Platformi sodelovanja poslanca SDS bo bojda dobrodošel vsak, ki verjame v "kulturo dialoga"

© Borut Krajnc

Na ustanovni seji je danes zaživelo društvo Platforma sodelovanja, ki mu predseduje poslanec SDS Anže Logar. Ta je poudaril, da je v društvu dobrodošel vsak, ki verjame v kulturo dialoga. S pripravo pogovorov se bo društvo osredotočalo na izzive, ki so za Slovenijo ključnega pomena. "Ne bo tabu tem," je zatrdil.

"Ustanavljamo platformo, prek katere lahko spremembe iščemo, o njih razpravljamo, jih predstavljamo in predlagamo," je dejal Logar na današnji seji in poudaril, da so platforma vsi, ki verjamejo v sodelovanje.

"Zapustimo kavč cono nemega opazovanja in začnimo skupaj oblikovati odprto, sproščeno in zdravorazumsko Slovenijo," je pozval. Kot je dejal, ga odzivi ob napovedi oblikovanja društva prepričujejo, da jih je veliko, ki razmišljajo na ta način. Po Logarjevih besedah bo platforma vsakemu ponudila, da pove svoje mnenje, sodeluje s svojim predlogom in postane del konvencije o prihodnosti Slovenije.

Kot je napovedal, bodo na okroglih mizah, pogovorih in razpravah govorili od spodbudnem gospodarskem okolju, sodobnih tehnologijah in umetni inteligenci, zdravstvu, mladih, duševnem zdravju, sodstvu, medijih in okolju. "Ne bo tabu tem, bodo pa kompetentni sogovorniki, katerih mnenja bomo združili v paket ukrepov za prihodnost Slovenije," je napovedal Logar.

Namen platforme bo med drugim pripraviti konkretne predloge in jih ponuditi političnim strankam. Če bodo ti oblikovani na širokem konsenzu in jih bo aktualna koalicija zavrnila, bo po njegovih besedah pokazala, kaj "meni o mnenju strokovnjakov, državljank in državljanov in verjetno se bo to kasneje pokazalo tudi na rezultatu na volitvah". Ali obstaja možnost, da do takrat tudi sam ustanovi stranko, je Logar v izjavi za medije dejal, da če s svojimi predlogi ne bodo uspešni, dopušča odprto tudi to pot.

Ocenil je še, da Slovenija svojega velika potenciala ne zna prav dobro izkoristiti. Po njegovih besedah se vedno najde administrativna ovira, ki zajezi tok kreativnosti, vse prevečkrat "eksplodira ideologija". Zdi se, da se spodbuja pot v manj in ohranja status quo, ki ustreza manjšini na račun večine, je dejal. Ocenjuje tudi, da je aktualna vlada v rekordno hitrem času izgubila zaupanje, ki ga je imela na začetku, zato je sprejemanje nujno potrebnih reform bistveno težje.

Ne strinja se sicer z besedami predsednika SDS Janeza Janše, da je Slovenija na začetku "državljanske vojne", a poudarja, da smo v težkih razmerah, aktualna politika pa se premalo zaveda, na kako pomembnem razpotju je Slovenija.

Društvo s polnim imenom Platforma Sodelujmo za prihodnost ima 12 ustanovnih članov. Poleg Logarja in danes izvoljene podpredsednice Romane Jordan so to še vodja kabineta nekdanjega predsednika Boruta Pahorja Alja Brglez, poslanka SDS Eva Irgl, profesor evropskega prava na Novi univerzi Matej Avbelj, ekonomist Igor Masten, nekdanji minister za izobraževanje iz kvote SD Jernej Pikalo, direktor Beletrine Mitja Čander, zdravnik Rok Ravnikar, gospodarstvenik Igor Hustič, nekdanji minister za digitalni razvoj iz tretje Janševe vlade Mark Boris Andrijanič in podjetnik Mirko Požar.

Jordan veseli, da so naredili naslednji naslednji korak k bolj pluralni slovenski družbi, ki bo gojila in skrbela za strpen in spoštljiv dialog, družbi, ki ne bo le pripravljena sprejemati raznolikosti, ampak jo bo spodbujala. "Le na tak način smo lahko ustvarjalni, inovativni, najdemo cilje, ki so skupni," je dejala.

Povezovanje in sodelovanje v okviru kulturnega dialoga kot ključno za Slovenijo vidita tudi Brglez in Irgl. Glede članstva v morebitni Logarjevi stranki sta skrivnostni, Brglez bo o tem premislila, če bo do takšne ideje prišlo, poslanka SDS Irgl pa odgovarja, da se bodo o tem, kaj bo čez tri leta, dogovarjali skupaj.

Pikalo, sicer nekdanji podpredsednik SD, prednost društva vidi v sodelovanju članov z različnimi vrednotami. Avbelj pa ocenjuje, da ustanovitev društva za marsikoga v državi ne bo dovolj, "za marsikoga pa bo že preveč". Po njegovem prepričanju smo v Sloveniji dosegli trenutek, ko je treba reči, da tako ne gre več naprej, saj nismo na poti, ki bi peljala v razvoj. Podobno meni tudi Ravnikar, ki je prepričan, da "izganjanje političnega nasprotnika iz arene pomeni siromašenje". Politični eliti pa po njegovih besedah manjka kilometrine za soočanje s problemi.

Predsednik SLS Marko Balažic v Logarjevem društvu vidi generacijsko priložnost za premik mentalitete od tega, kdo s kom ne bo sodeloval, k temu, kaj je mogoče skupaj narediti. V morebitni novi stranki pa vidi "dobrodošlo konkurenco". Sodelovanja z Logarjem na čelu stranke se nadejajo tudi v NSi. Dolgoletni član Janez Pogorelec je danes izrazil upanje, da so danes bili vzpostavljeni "nastavki tega, da bo na neki točki gospod Logar prevzel SDS in potem sem skoraj prepričan, da bo desnica zmagala na volitvah".

