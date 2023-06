Filmi tedna / Grossmannov festival fantastičnega filma in vina

Letošnja 19. edicija bo potekala 19. in 20. junija v Ormožu, nato pa od 21. do 24. junija v Ljutomeru

Letošnji častni gost in prejemnik častnega hudega mačka bo legendarni ameriški režiser John McTiernan.

Letošnja 19. edicija Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina bo potekala 19. in 20. junija v Ormožu, nato pa od 21. do 24. junija v Ljutomeru. Na ogled bo 6 celovečercev, ki se bodo potegovali za glavno nagrado hudi maček, 5 glasbenih dokumentarcev se bo potegovalo za hrupnega mačka, 34 kratkih filmov pa bo razvrščenih v tri sekcije: Na fantastični strani Alp ter tekmovalni dve: Slakov hudi maček in Méliès d'argent (nagrada za najboljši evropski fantastični kratki film).

Festival bo ponudil še 9 aktualnih žanrskih filmov izven tekmovalnega programa, filmski maraton 5 filmov Cultpix , v retrospektivi, posvečeni osrednjemu gostu, pa se bo odvrtelo 6 celovečercev.

Letošnji častni gost in prejemnik častnega hudega mačka bo legendarni ameriški režiser John McTiernan, ki je s svetovnimi uspešnicami, kot so Predator, Umri pokončno, Umri pokončno brez oklevanja in Lov na Rdeči oktober na novo postavil pravila akcijskega filma v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Na letošnjem festivalu bo predsedoval žiriji za nagrado hudi maček, na Prleškem pločniku slavnih pa bo zasijala zvezda z njegovim imenom. Javni pogovor z McTiernanom bo v petek, 23. junija, na glavnem trgu v Ljutomeru vodil Marcel Štefančič jr.

John McTiernan je po prvem celovečercu, atmosferični grozljivki Nomadi (1986) s Pierceom Brosnanom v glavni vlogi, dosegel svetovno slavo s svojim naslednjim filmom Predator (1987), edinstvenim spojem akcije, znanstvene fantastike in grozljivke z Arnoldom Schwarzeneggerjem v glavni vlogi. Predator je prerastel v ogromno franšizo, sestavljeno iz štirih nadaljevanj in prequela ter neštetih knjig, stripov in video iger, da dodatne franšize Alien proti Predatorju sploh ne omenjamo.

Leta 1988 je režiral še večjo uspešnico, akcijski blockbuster Umri pokončno, ki je iz Brucea Willisa naredil svetovno zvezdo in dobil še štiri nadaljevanja. Umri pokončno je bil večkrat razglašen za enega najboljših akcijskih filmov vseh časov s strani revij, kot so Empire, Entertainment Weekly in The Guardian. Leta 2001 ga je ameriška Kongresna knjižnica izbrala za ohranitev v okviru Narodnega filmskega registra zaradi njegove »kulturne, zgodovinske ali estetske vrednosti.« McTiernan je leta 1995 posnel tudi tretji film franšize, Umri pokončno brez oklevanja, kjer je ponovno pokazal svoje mojstrsko obvladanje žanra.

Med njegove bolj znane filme sodijo še vohunski triler Lov na Rdeči oktober (1990) s Seanom Conneryjem, akcijska komedija Zadnja velika pustolovščina (1993) z Arnoldom Scwarzeneggerjem, akcijska pustolovščina 13. bojevnik (1999) z Antoniem Banderasom in kriminalni triler Afera Thomasa Crowna (The Thomas Crown Affair, 1999) s Pierceom Brosnanom.

Ob filmskem in vinskem programu se bo zvrstil bogat spremljevalnim program. Poleg glasbe, subkulturne tržnice tudi gledališke igre, bo Grossmann stregel s predavanji, delavnicami na katerih udeleženci pridobivajo znanja, ki jih je v Sloveniji težko pridobiti, ter ustvarjalnimi delavnicami za otroke – Zombarije, na katerih se bodo urili v izdelovanju stripa, risanju, poslikavah mask, poslušali zgodbe … in se pripravljali na znamenito zombi povorko.

Posebni spremljevalni zabavni program z bogato kulinarično ponudbo bo tudi letos potekal pod skupnim naslovom Nočna mora v Ulici trte.

