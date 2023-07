Film tedna / Tori in Lokita

Čustvena zgodba o izkoriščanju mladih afriških migrantov v osrčju Evrope

Od 10. julija bo v Kinodvoru na ogled film Tori in Lokita, ki sta ga režirala Jean-Pierre in Luc Dardenne. Brata Dardenne v svojem prepoznavnem realističnem slogu uprizorita čustveno zgodbo o izkoriščanju mladih afriških migrantov v osrčju Evrope.

Lokita je najstnica iz Afrike, ki jo belgijske oblasti zaslišujejo o tem, kako je v sirotišnici prepoznala svojega osemletnega brata Torija, čeprav ga ni videla že od rojstva. Na vprašanja ne more natančno odgovoriti, saj je njena zgodba v resnici laž. Mladostnika iz različnih držav sta se spoznala in spoprijateljila šele med potjo v Evropo, a je izmišljena družinska vez zagotovilo, da lahko ostaneta skupaj – in upata na uradne papirje. Tori in Lokita najdeta delo v italijanski restavraciji v belgijskem Liegu. A vse večji dolgovi in izkoriščevalski odnos njunega šefa ju vse bolj potiskajo v nemilost kriminalnega podzemlja.

"Najin film pripoveduje zgodbo o prijateljstvu, lepem in močnem prijateljstvu. Šele ko sva si to prijateljstvo zamislila kot jedro filma, sva začutila, da najina glavna lika Lokita in Tori postajata živi, edinstveni človeški bitji. Da sta presegla medijsko podobo mladih migrantov, znanih kot ‘mladoletni tujci brez spremstva’, ter postala več kot le ponazoritev primera, situacije ali teme. Pa ne da Torijeva in Lokitina situacija ne bi bila pomembna. Nasprotno, položaj pregnanih, osamljenih, izkoriščanih in ponižanih najstnikov je zaradi njunega odnosa, ki se je z odzivom na okoliščine okrepil, dobil novo razsežnost, najin film pa je postal tudi obsodba krutih in krivičnih razmer, v katerih so se znašli mladostniki, ki živijo v pregnanstvu v naši državi, v Evropi. Najina največja želja je, da bi gledalce in gledalke, ki bodo ob koncu filma začutili globoko sočutje do dveh mladih migrantov in njunega neomajnega prijateljstva, prevzel tudi duh upora proti nepravičnosti, ki vlada v naši družbi," sta zapisala režiserja.

dP4jDc-z9HQ