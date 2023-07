Luka Volk | foto: Borut Krajnc

Alojz Ihan / »Če zamenjaš ministra, ki pooseblja ves proces reforme zdravstva, pomeni, da ta proces vržeš v smeti«

Zdravnik

© Borut Krajnc

Alojz Ihan je specialist klinične mikrobiologije in imunologije ter vodja laboratorija za celično imunologijo in predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Širši javnosti je postal znan predvsem med epidemijo koronavirusne bolezni, ko je obveljal za eno glavnih in najbolj zaupanja vrednih avtoritet v razpravah o epidemiji.

Pri Srebrni niti so prejšnji mesec zbrali dovolj podpisov v podporo zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, da predlog zakona vložijo v zakonski postopek. Sami ste v eni svojih kolumn v Delu zapisali, da bi morala vprašanje odnosa do legalizirane pomoči pri samomoru v prvi vrsti rešiti družbena skupnost kot celota.