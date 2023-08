Nika Rozman v filmu, nominiranem za študentskega oskarja

Nemško-srbski film Resnica v režiji Tamare Denić je bil v izboru več desettisočih filmov z vsega sveta

Prizor iz filma Resnica

© HMS

Kratki nemško-srbski film Resnica (Istina)v režiji Tamare Denić, v katerem v glavni vlogi igra Nika Rozman, je bil v izboru več desettisočih filmov z vsega sveta nominiran za študentskega oskarja. Film se je znašel tudi med študentskimi finalisti za prestižno mednarodno nagrado bafta, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Film, ki je na 44. nemškem filmskem festivalu Max Ophüls Preis v mestu Saarbrücken prejel nagrado občinstva, razkriva zgodbo o fotoreporterki Jeleni, ki živi in dela v Beogradu, a se je zaradi pritiskov desnih ekstremističnih skupin in njihovih groženj prisiljena s hčerko preseliti v Hamburg. Kmalu se izkaže, da se v t. i. varnem zavetju Evrope ne cedita med in mleko. Resnica problematizira naraščajoče nasilje nad novinarji in vedno bolj strupeno ozračje za objektivne informacije, so vsebino filma povzeli pri SFC.

Nika Rozman se spominja, da je bila presenečena nad povabilom agentke iz Sarajeva na avdicijo za nemški film, v katerem naj bi igrala glavno vlogo srbske novinarke. "Zdelo se mi je super, nisem po verjela, da je mogoče, da izberejo slovensko igralko," se spominja.

Jeleno je opisala kot polnokrven, večplasten in kompleksen lik ambiciozne fotoreporterke, ki mora zaradi političnih pritiskov pustiti svoje življenje v Beogradu in se s hčerko čez noč odseliti v Nemčijo. "Izjemno ganljiva zgodba, dodelan scenarij in izjemno aktualna tema, ki obravnava svobodo govora, neodvisnost medijev in pomen raziskovalnega novinarstva v današnjem času, so me takoj pritegnili," je pojasnila.

Film, ki trenutno potuje po festivalih na tujem, so snemali v Hamburgu in Beogradu. Poleg Nike Rozman v filmu nastopajo Milica Vuksanović, Elizabeta Đorevska, Željko Marović, Matthias Ludwig, Jelena Bosanac in Idil Üner. Scenarij je napisal David M. Lorenz, direktor fotografije je Andre Stahlmann, avtorja glasbe sta Chrisna Lungala in Hannes Ohde, producent pa Christian Siee. Film je financiral MOIN Hamburg Schleswig-Holstein.

Slavnostna podelitev študentskega oskarja bo 24. oktobra 2023 v Los Angelesu, so še sporočili iz SFC.

