TV komentar / Normalnost

Čeprav nas do dokončne normalnosti na TV Slovenija loči še kar nekaj razrešitev, se novinarstvo vrača na zaslone

Prizorišče strmoglavljenja letala, kjer naj bi med drugim umrl tudi Jevgenij Prigožin.

© TV Slovenija

V tej rubriki se prispevki Nova24TV ne znajdejo pogosto, še redko ne. Zakaj? Ker to ni televizija, ampak propagandna produkcija, ki se zgolj dela, da je medij. Tako kot na primer Demokracija ni medij – pa čeprav formalno je –, ampak propagandni pripomoček stranke SDS. A v to kategorijo žal še danes spada premnogo oddaj na TV Slovenija, ki jih pripravljajo kadri SDS, med njih tudi polovica Dnevnikov in Odmevov ter večina sobotnih Utripov. Vse je pač podrejeno promociji SDS in njenega prelepega vodje. In vse skupaj je zdaj že farsično, zlasti ko Odmeve vodi Rosvita Pesek – še nikoli doslej ni bila tako pristranska, še nikoli ni šla v svojem navijaštvu tako daleč. Kot da se pripravlja na odhod v politiko. Bo mar kandidatka SDS na evropskih volitvah?