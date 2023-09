Pošasti so ljudje / Včeraj covid, danes vojna, kaj nas čaka jutri?

Vizualna umetniška dela, ki nas bodo popeljala skozi svet pošastnih prikazni, demonov in frikov ter občutka strašljive nočne more, ki nas danes spremlja celo v resničnem življenju

Tina Dobrajc, Everyone Isn't Bad Mama, 2021, akril platno

© Tina Dobrajc

V Miheličevi galeriji na Ptuju bodo popoldne odprli skupinsko razstavo sodobne slovenske umetnosti Pošasti so ljudje. Kot sporočajo iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, tokratni izbor sodobnih slovenskih umetnikov temelji na predstavitvah srhljivosti, groze in splošne grotesknosti skozi umetniški pogled ustvarjanja.

Za razstavo je kuratorka in likovna kritičarka Nina Jeza simbolično izbrala 15 delujočih slovenskih umetnic in umetnikov različnih generacij in umetniških stilov, vsi pa po njenih besedah navdih črpajo iz svojega življenjskega in delovnega okolja.

"Gre predvsem za vizualna umetniška dela, ki nas bodo popeljala skozi svet pošastnih prikazni, demonov in frikov ter občutka strašljive nočne more, ki nas danes spremlja celo v resničnem življenju: včeraj covid, danes vojna, kaj nas čaka jutri?" pojasnjuje Jeza.

Nina Jeza,

kuratorka in likovna kritičarka

Svoja dela bodo v najstarejšem slovenskem mestu na ogled do 15. oktobra postavili Mirsad Begić, Goran Bertok, Saša Bezjak, Andrej Brumen Čop, Matej Čepin, Tina Dobrajc, Mito Gegič, Milan Golob, Natalija Šeruga Golob, Zdenko Huzjan, Marko Jakše, Janez Kardelj, Mateja Kavčič, Betina Habjanič in Karin Vrbek.

Njihova dela, med katerimi so risba kričečega obraza, smrti, ki drži otroka in ga vodi, strašljive punčke, kruto ubijanje svinj, nagrobni napisi in podobno, ustvarjajo srhljive podobe, ki v gledalcu prebujajo občutek nočne more današnjega časa ter hkrati spomnijo tudi na tiste, ki so jih v prvi polovici prejšnjega stoletja ustvarjali Zoran Mušič, France Mihelič in Jože Tisnikar.