Padec v praznino, sekunda popolne negotovosti

Umetniška intervencija Trenutek pred tem je umeščena v trenutek, preden se vse zgodi: celo nič

© Atej Tutta

V prostoru za umetnost NOT na Vodnikovem trgu v Ljubljani bo 19., 20. in 21. septembra ob 20.00 nastopila umetnica Sanja Nešković Peršin s performansom Trenutek pred tem. V njem s perspektive negotove sedanjosti vzpostavi notranji dialog, v katerem poustvari občutek napetosti, ki nastopi pred samo razrešitvijo pričakovanja.

Kot so zapisali v najavi, se umetnica po sledeh svojih prejšnjih del podaja v najbolj skrivnostne predele umetniškega ustvarjanja. S performativnim filmom in performansom v živo domišljeno ustvari čutno kakofonijo in v tem polju raziskuje hrepenenje in travme, ki neizogibno spremljajo zakoreninjeno težnjo po odličnosti.

"V soočenju nejasnih, neulovljivih črno-belih podob posameznih gibov, ki so zaradi nedovršenosti ostali zavrženi v preteklosti, in s svojo performativno intervencijo v prostoru umetnica s perspektive negotove sedanjosti vzpostavi notranji dialog, v katerem poustvari občutek napetosti, ki nastopi pred samo razrešitvijo pričakovanja," je zapisala kuratorka in avtorica besedila Yasmin Martin Vodopivec.

"Umetniška intervencija Trenutek pred tem je umeščena v trenutek, preden se vse zgodi: celo nič. Je padec v praznino, sekunda popolne negotovosti, je trenutek, ko narediš korak, da bi stopil na oder. To je stanje zamaknjenosti, ki nam omogoča imaginarno potovanje v času. Tja, od koder lahko zavestno dostopamo do podrobnih fragmentov lastnih izkušenj, ki jih naša preteklost pogosto ljubosumno varuje v nezavednem, da bi našli ravnovesje, v katerem lahko v svoji krhkosti domnevamo, da je to, kar nam je v določenem obdobju pomenilo neuspeh, neodtujljivi del naše sedanjosti," so še zapisali v najavi performansa.

Nešković Peršin bo performans izvedla nocoj, v sredo in četrtek ob 20. uri v prostoru za umetnost NOT, v katerem se posvečajo hibridnim oblikam ustvarjanja med vizualno in performativno umetnostjo. V njegovi produkciji je performans tudi nastal. Za oblikovanje prostora, video in fotografijo je poskrbel Atej Tutta, za oblikovanje zvoka Sašo Kalan, za urejanje besedila Vesna Česen Rošker, za prevod pa Arven Šakti Kralj.

Sanja Nešković Peršin deluje kot koreografinja, avtorica in performerka na področju sodobnih scenskih umetnosti. Študirala je balet na šoli Roselle Hightower v Franciji in bila zaposlena kot solistka v SNG Opera in balet Ljubljana, kjer je bila koreografinja in bila med letoma 2014 in 2019 umetniška vodja baleta.

Plesala in igrala je v številnih gledaliških in plesnih predstavah pomembnih sodobnih domačih in tujih režiserjev ter koreografov ter se doma in v tujini predstavljala s samostojnimi avtorskimi projekti. Leta 2019 je prejela Župančičevo nagrado Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture.