Jure Trampuš | foto: Luka Dakskobler

Polona Fijavž / »Smo v službi javnosti in ne politike«

Vršilka dolžnosti odgovorne urednice informativnega programa prvega programa TV Slovenija

© Luka Dakskobler

Jadranka Rebernik, odgovorna urednica informativnega programa prvega programa TV Slovenija, je nepričakovano odstopila 19. septembra. Odstopila je, potem ko je uprava RTV Slovenija v. d. direktorja televizije Andraža Pöschla pozvala, naj urednici naroči pripravo podrobnega poročila o dogajanju v času njenega mandata. Uprava je sledila pozivu sveta delavcev in aktiva novinarjev, ki sta (že večkrat) poudarila, da je stanje v uredništvu informativnega programa nevzdržno. Namesto da bi se Jadranka Rebernik vključila v razpravo, je zapustila položaj, vršilka dolžnosti pa je postala dolgoletna novinarka zunanjepolitičnega uredništva Polona Fijavž, ki se je ravno vrnila z dopisniškega mesta v Berlinu. Kakšni so njeni načrti? Kako razume novinarstvo? In zakaj je njen prihod na ta položaj povzročil tolikšen politični vihar?

Pred nekaj tedni ste se vrnili iz Nemčije, kjer ste bili devet let dopisnica RTV Slovenija. Živeli ste v Berlinu, opazovali, kaj se dogaja tam, in od daleč morda bolje videli, kaj se dogaja doma. Kako ste razumeli čas, ko sta na TV Slovenija vladala Uroš Urbanija in Andrej Grah Whatmough?