Peter Petrovčič | foto: Luka Dakskobler

Danuša Štiglic / »Na prvem mestu pri mojem delu je vedno dobrobit živali in na to sem ponosna«

Veterinarska inšpektorica

© Luka Dakskobler

Pogovarjali smo se z Danušo Štiglic, veterinarsko inšpektorico, ki je nedavno kmetu iz Leskovca pri Krškem odvzela 24 glav živine in sprožila ogorčenje veterinarjev in bes kmetov. Težava enih in drugih, pravi, je tudi v tem, da so preveč povezani med seboj, kar veterinarjem otežuje delo, najkrajšo pa potegnejo živali. Oznake, da je bolj aktivistična inšpektorica od večine, se ne brani. Ne skriva, da je med inšpektorji zagotovo v vrhu po številu odvzemov živali, a dodaja, da ima pred očmi vedno najprej dobrobit živali, kar naj bi bila ne nazadnje tudi glavna naloga veterinarjev.

Ko ste nedavno s kmetije Možgan v Leskovcu pri Krškem odvzeli čredo 24 glav živine, je predsednik veterinarske zbornice Ožbalt Podpečan dejal, da je v tem postopku »šlo narobe vse, kar je lahko šlo narobe«.