Marko Milosavljević / »Koncept novinarstva je skregan z logiko politične propagande«

Strokovnjak za medije in profesor na katedri za novinarstvo

Dr. Marko Milosavljević je eden izmed najboljših poznavalcev slovenske medijske scene, nekoč je bil novinar, potem je zašel v profesuro. Že dolgo vztrajno in sistematsko opozarja na zlom medijske krajine v Sloveniji, opozarja na nevarnosti, na pasti, na ogrožanje demokracije in njenih vrednot. Politika ga ne posluša. Pričakovano, neodvisni mediji politiki niso nikoli v interesu, kot ji ni v interesu močan in neodvisen javni zavod RTV Slovenija. Razlike so le v podrobnostih, ena politika bi ga rada uničila, druga pa ga pušča v negotovosti. Sprenevedanje obojih pa je prav neverjetno.

Verjetno niste presenečeni, da se je na RTV Slovenija po političnem začel finančni udar in vse, kar ta prinaša s seboj, negotovost, jezo, razočaranje, slepomišenje. To smo videli že velikokrat.

Vse to se je napovedovalo, ker je po osnovni ekonomski logiki nemogoče, da bi RTV ob padcu gledanosti uspelo ohraniti enake oglaševalske prihodke. Če so vsi ostali viri prihodkov nespremenjeni, kar pomeni višina RTV-prispevka in postavke iz državnega proračuna, potem je jasno, da se bo padec gledanosti odrazil v nižjih prihodkih. Drugi razlog za tako veliko finančno luknjo je poslovanje v času Janševe vlade. Ne smemo pozabiti, da je bil nekdanji generalni direktor Andrej Grah Whatmough dvakrat imenovan nezakonito. Očitno je v skladu s to nezakonito logiko deloval kasneje, ko je predstavljal podatke o poslovanju in prirejal računovodske standarde. Govoril je o finančnih presežkih, kar se je v minulih mesecih izkazalo za neutemeljeno.