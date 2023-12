Borut Mekina | foto: Luka Dakskobler

Aleksander Mervar / »Nehajmo govoriti o nižji ceni elektrike, ker je ne bo. Pozabimo na obdobje pred letom 2022.«

Direktor Elesa

© Luka Dakskobler

V hierarhiji državnih elektroenergetikov zaseda Aleksander Mervar najvišje mesto: ni le direktor Elesa, to je državnega podjetja, ki skrbi za visokonapetostno omrežje, od letos, ko je vlada Elesu pripojila še družbo SODO, je odgovoren tudi za distribucijsko omrežje, torej za vso infrastrukturo od daljnovodov do hišnih priključkov. Mervar je svojo kariero začel v Zasavju, zapiral je Rudnik Trbovlje - Hrastnik, vodil je ljubljanski TE-TOL, od leta 2013 je na čelu Elesa, od junija letos pa je tudi predsednik Energetske zbornice Slovenije.

Vaša najpomembnejša naloga je zanesljiva električna oskrba. Kdaj ste imeli zadnjič s tem velike težave?

Na Elesu sem od oktobra 2009 in zares kritično je bilo med žledolomom v začetku leta 2014. Če ne bi pol leta pred tem končali daljnovoda Beričevo–Krško, bi v Ljubljani pa vse do Dolenjske imeli spomladi 2014 redukcije, saj sta se nam porušili pomembni povezavi. Tedaj smo Primorsko napajali tudi s pomočjo mednarodnih povezav iz Hrvaške. Ljubljana, Gorenjska in del Dolenjske pa so elektriko dobivali prek povezav Maribor–Krško.