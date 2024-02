»Če družba ne ve, kaj početi z mladimi, potem smo jih pustili na cedilu«

Jani Kovačič, filozof, glasbenik in lani upokojeni gimnazijski profesor filozofije

Jani Kovačič je glasbenik in kantavtor, doštudiral je filozofijo in sociologijo, večino življenja je poučeval. Učitelj je bil vse od leta 1982, od tega zadnjih 30 let profesor filozofije na ljubljanski Gimnaziji Bežigrad. Lani se je upokojil. Ko smo ga pred leti vprašali, česa se je mogoče naučiti od mladih, je dejal, da »največ o tem, kakšen je svet v resnici«. Mladi so vedno ogledalo družbe, so odsev sveta, v katerem odraščajo. Z Janijem Kovačičem smo se med drugim pogovarjali tudi o tem – kakšno podobo v ogledalu slikajo generacije dijakov, ki jih je poučeval.

Poučevali ste 40 let, od tega 30 let na bežigrajski gimnaziji. Mladi danes živijo v zelo drugačnem svetu od tistega, v katerem ste odraščali sami, tudi v precej drugačnem od tistega, v katerem so odraščale prve skupine dijakov, ki ste jih poučevali. Ste v tem času pri njih opazili kakšne spremembe?

Bom začel anekdotično. Nekoč sem lahko v razredu pripovedoval isti vic iz generacije v generacijo, pa so ga razumeli, zadnja leta ni bilo več tako – lanske šale niso več ’vžgale’. Smisel za humor, to, kaj mladi razumejo kot duhovito, se strašno hitro menja. In s tem, si upam trditi, tudi pogled mladih na svet. Nekoč smo vsi imeli podobna izhodišča, brali smo Ostržka, Piko Nogavičko, Grimmove pravljice, pustolovske zgodbe ... Danes se risanke, ki jih gledajo otroci, menjajo vsako leto in le isti letnik se lahko pogovarja o tem. Zato tudi vrednotijo drugače. Vendar je med njimi zaznati strašen upad solidarnosti, to kažejo tudi raziskave, povečana sta narcisoidnost in egoizem. Mladi so postali bolj zaprti in manj družabni. Niso sicer poglobljeni, so pa dosti širši in spretnejši.