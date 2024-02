Črka Ć v Parku izbrisanih

V Steklenem atriju Mestne hiše Ljubljana ob 7. februarja do 7. marca

V Steklenem atriju Mestne hiše Ljubljana bodo 7. februarja ob 18. uri odprli razstavo Ć avtorjev Vuka Ćosića, Irene Wölle in Aleksandra Vujovića, ki prikazuje nastajanje obeležja v obliki črke Ć v Parku izbrisanih.

Oktobra 2023 je kolektivni spomin na izbris dobil svoj simbol in podobo. Mestna občina Ljubljana je ob novem Centru Rog poimenovala Park izbrisanih, v njem pa postavila obeležje: del črke Ć.

Rešitev avtorjev idejne zasnove in avtorjev tokratne razstave Vuka Ćosića, Irene Wölle in Aleksandra Vujovića, je že v idejni fazi vzbudila veliko pozitivnih in kritičnih reakcij. Razstava želi s foto in video predstavitvijo nastajanja obeležja in različnih reakcij nanj dodatno vzpodbuditi javni dialog.

