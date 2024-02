Luka Volk | foto: Luka Dakskobler

Nika Kovač / »Populisti ljudem uničujejo življenja, v družbo pa vnašajo tesnobo in anksioznost. Samo zato, da bi pridobili lastno korist – oblast in denar.«

Direktorica Inštituta 8. marec

© Luka Dakskobler

Nika Kovač, antropologinja, aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec, je v zadnjih letih z novim pristopom preoblikovala način delovanja civilne družbe v Sloveniji. Ta novi način političnega in družbenega delovanja, ki ga je razvila skupaj s sodelavkami in sodelavci, so prepoznali tudi v tujini in jo začeli prositi za nasvete. Zato danes s številnimi aktivisti iz najrazličnejših držav deli izkušnje, ki jih je nabrala doma, obenem pa lahko od blizu opazuje in spoznava obnašanje populistov in avtoritarnih politikov po vsem svetu. Pravi, da se med seboj ne razlikujejo kaj dosti.

To leto je leto številnih volitev, volili se bodo tudi predstavniki v evropskem parlamentu. Trendi niso najboljši, skrajna desnica je na pohodu, na oblast prihajajo novi in, tako kaže, stari avtoritarci. Kaj se pravzaprav dogaja?

Svet je v težkem in pretresljivem trenutku, v katerem se vsak dan dogajajo številne grozote. Vojne, ki jih lahko spremljamo praktično v živo prek Instagrama in TikToka, a smo ob tem nemočni. Ekstremni vremenski pojavi: od suš in požarov nepredstavljivih razsežnosti, od Avstralije do Kalifornije, do hudih poplav in poletij, v katerih ljudje umirajo zaradi vročine.