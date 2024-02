Poskus ohranitve palestinske dediščine, ki ji zaradi vojne grozi izbris

Muzej na zasedenem Zahodnem bregu se je odločil na ogled postaviti dela palestinskih umetnikov iz Gaze

Muzej na zasedenem Zahodnem bregu se je odločil na ogled postaviti dela palestinskih umetnikov iz Gaze. Razstava je opisana kot umetniška demonstracija v znak solidarnosti s palestinskim ozemljem, ki ga je vojna močno prizadela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To ni razstava," piše na znaku, ki stoji pri vhodu v Palestinski muzej v mestu Birzeit, samo nekaj kilometrov severno od Ramale, ter tako obiskovalce že takoj opozori na politično noto razstave. Vodstvo muzeja se je odločilo za svež prikaz sodobnih in starejših umetniških del iz Gaze ter druge kulturne dediščine, kot so tradicionalne noše in nakit ter arheološki artefakti, je povedal Ehab Besaiso, član muzejskega odbora in nekdanji palestinski minister za kulturo.

Muzej je prejel dela več sto umetnikov iz Gaze, ki so jih hranile izobraževalne in kulturne ustanove na Zahodnem bregu ter posamezniki. Razstava ni le gesta solidarnosti, temveč tudi poskus ohranitve palestinske dediščine s tamkajšnjega ozemlja, ki ji zaradi vojne grozi izbris, je Besaiso povedal za AFP. Palestinsko ministrstvo za kulturo v januarskem poročilu trdi, da je bilo od začetka vojne 24 kulturnih ustanov v Gazi popolnoma ali vsaj delno uničenih.

Muzejska postavitev je po mnenju Besaisa "popotovanje skozi palestinsko umetnost iz Gaze", predvsem v luči več deset umetnikov, pisateljev, pesnikov in novinarjev, ki so umrli v vojni. "To popotovanje potrjuje enotnost palestinskega naroda, ki jo izraelska zasedba poskuša uničiti," je še dodal. Pred vhodom na razstavo, ki so jo odprli sredi februarja, so se poimensko poklonili 115 umetnikom, vključno s tistimi, ki so v "genocidni vojni" umrli.

V glavni razstavni dvorani je kup ruševin, ki ponazarjajo uničenje, ki je doletelo Gazo, obiskovalce pa spremlja nenehno brenčanje, ki spominja na izraelske drone, ki ves čas preletavajo Gazo. Del postavitve je tudi posnetek rešilcev s tamkajšnjega ozemlja, ki prevažajo ranjence. Eden od napisov na slikah pravi: "Kako izgubiti več kot 7000 ljudi? Na njih odvrzite bombo za bombo, nato pa preprečite, da bi jih rešili izpod ruševin." Ali pa: "Kako izgubiti dva milijona in pol prebivalcev? Odrežete jih od komunikacijskih tokov, elektrike, vode in življenja."

Vojna v Gazi se je začela po Hamasovem napadu na jug Izraela 7. oktobra lani, v katerem je življenje izgubilo približno 1160 ljudi, večinoma civilistov, poroča AFP. V izraelskih napadih, ki so sledili, je do sedaj umrlo vsaj 29.780 ljudi, predvsem žensk in otrok, kažejo številke ministrstva za zdravje v Gazi.

bkr9-_LDD7o