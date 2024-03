Slovenska avtorica in ilustratorja nominirani za »Nobelovo nagrado za otroško literaturo«

Jana Bauer, Peter Škerl in Ana Zavadlav med nominiranci za spominsko nagrado Astrid Lindgren

Astrid Lindgren

© Wikimedia Commons

Avtorica Jana Bauer ter ilustratorja Peter Škerl in Ana Zavadlav so med številnimi nominiranci za letošnjo spominsko nagrado Astrid Lindgren, ki velja za Nobelovo nagrado za otroško literaturo. Za nagrado je prijavljenih 245 kandidatov iz 68 držav, dobitnika bodo razglasili na letošnjem sejmu otroških knjig v Bologni.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, bodo dobitnika nagrade na sejmu razglasili 9. aprila v živo z novinarske konference v Stockholmu. Nagrada dobitniku prinese mednarodno prepoznanje, vključuje pa tudi pet milijonov švedskih kron (430.000 evrov).

"Astrid Lindgren ni bila le odlična pisateljica, ampak tudi velika humanistka. S spominsko nagrado Astrid Lindgren njen duh še naprej živi po vsem svetu. Nagrada tudi dokazuje, kako pomembna je dobra literatura za otroke in mlade."



Jan Björklund,

švedski veleposlanik v Rimu

Letošnjega dobitnika bo predstavil predsednik žirije Boel Westin, pred začetkom neposrednega prenosa iz Stockholmom pa bo program v Bologni odprl švedski veleposlanik v Rimu Jan Björklund.

"Astrid Lindgren ni bila le odlična pisateljica, ampak tudi velika humanistka. S spominsko nagrado Astrid Lindgren njen duh še naprej živi po vsem svetu. Nagrada tudi dokazuje, kako pomembna je dobra literatura za otroke in mlade," je povedal Björklund.

Mednarodno nagrado je švedska vlada ustanovila leta 2002, ko je umrla avtorica Pike Nogavičke. Ustanovila jo je z namenom, da bi počastila njen spomin in povečala zanimanje za otroško in mladinsko literaturo po svetu. V preteklosti so jo med drugim prejeli britanski pisatelj Philip Pullman, belgijski pisatelj Bart Moeyaert in južnokorejska avtorica Baek Hee-na.