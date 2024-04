Nagrajenci 54. Tedna slovenske drame

Nagrado Slavka Gruma za najboljše novonastalo slovensko dramsko besedilo je letos prejela Iza Strehar za besedilo Nezakonske matere. Prešernovo gledališče Kranj je nagrado skupaj z ostalimi festivalskimi nagradami podelilo na nocojšnji sklepni slovesnosti 54. Tedna slovenske drame (TSD).

Kot je v obrazložitvi Grumove nagrade zapisala strokovna žirija, ki je izbirala med 24 besedili, dramsko besedilo Nezakonske matere ni samo pogled na družinske odnose, kot se spreminjajo v 20. in 21. stoletju, ampak je predvsem drama o odnosu do materinstva. "Iza Strehar v drami spretno gradi dramski svet, v katerem je ženska ujetnica patriarhalnih razmerij in pričakovanj, a se (ne)uspešno bori za svoj glas in svobodo izbire," piše žirija.

Avtorica je v izjavi medijem ob prejemu nagrade opozorila, da bi dramatika v Sloveniji lahko imela boljši položaj. "Z obžalovanjem opažam, da je s strani gledališč premalo želje po uprizarjanju neke sodobne slovenske dramatike, čeprav ta gledalce zanima, o tem priča tudi dobro obiskan TSD," je izpostavila nagrajenka, ki je vesela Grumove nagrade kot najvišje nagrade za dramatiko.

Žirija, ki so jo sestavljali Rok Andres, Miriam Kičinova in Jakob Ribič, je podelila tudi nagrado za mladega dramatika, za katero se je prek natečaja potegovalo devet besedil avtorjev, starih do 30 let. Nagrado je prejela Brina Jenček, in sicer za besedilo dolgim naslovom, ki se začne Grem greš greva pljusk 2 young 4 4ever.

Kot je pojasnila avtorica, različni drobci naslova drame, ki je njeno diplomsko delo, odražajo različne faze razmerja in občutke ter viharno obdobje tik pred razhodom. Žirija pa je v obrazložitvi nagrade zapisala, da je besedilo sveže in neposredno, predstavlja razpadajoči svet in v njem razpadle odnose, ki so ujeti v komunikacijsko pustinjo, omejeno zgolj na ekstrakt jezika sodobne tehnologije.

Ob zaključku festivala, za katerega je predstave izbrala selektorica Alja Predan, so nocoj podelili tudi festivalske nagrade po izboru žirije v sestavi Aleša Jana, Pie Brezavšček in Mirne Rustemović. Šeligovo nagrado za najboljšo uprizoritev je žirija prisodila Mrakijadi, ki je v režiji Nine Rajić Kranjac in v produkciji SNG Drama Ljubljana nastala po trilogiji Ivana Mraka.

"Uprizoritev združuje izjemne in dovršene pristope sodobnega gledališča," je v obrazložitvi zapisala žirija, ki je tudi obe igralski nagradi dodelila igralcema Mrakijade, in sicer Tini Vrbnjak ter Benjaminu Krnetiću, ki zaradi drugih obveznosti nagrade nista mogla osebno prevzeti. Kot je izpostavila žirija, igralci predstave polnokrvno živijo v svojih vlogah in transformacijah, izkoriščajo svoje odrske priložnosti ter vsak zase in vsi skupaj najdejo trenutke, ki občinstvo zapeljejo v magičnost gledališča.

Žirija je podelila tudi posebno nagrado 54. TSD, in sicer si jo je za inovativen performativni pristop k občutljivi tematiki prislužila uprizoritev Spolna vzgoja II: Diagnoza + Consentire + Zmožnost + Igre + Borba v režiji Tjaše Črnigoj, ki je nastala v produkciji Nove pošte in Mesta žensk. Omenjena uprizoritev je najbolj prepričala tudi občinstvo, ki ji je namenilo najvišjo možno povprečno oceno 5.

Festival uprizoritev, nastalih po slovenskih dramskih besedilih, ki se je tradicionalno začel na svetovni dan gledališča, 27. marca, je v 12 dneh festivalskega programa ponudil sedem predstav tekmovalnega in pet spremljevalnega programa, tri predstave za mlade ter še vrsto drugih dogodkov. Med njimi so bile okrogle mize, delavnice, bralne uprizoritve, predstavitev novega kulturnega certifikata in razstave.

Kot je povedal direktor Prešernovega gledališča Kranj Jure Novak, je bil festivalski program izjemno dobro obiskan, vstopnice za številne predstave so bile razprodane, obiskovalci in zainteresirana javnost pa so aktivno spremljali tudi vse dogodke dodatnega programa. Organizatorji so veseli, da je festival letos potekal tudi na dveh novih lokacijah v Kranju in še poglobil lokalna partnerstva ter sodelovanja. Pri pripravi festivala je sodelovalo več kot 20 različnih organizacij in več kot 350 umetnikov.

Novak je pojasnil, da je TSD že na obstoječi stopnji izjemno kakovosten dogodek oziroma serija dogodkov, imajo pa še vedno ambicije za nadaljnjo nadgradnjo festivala, in sicer predvsem v smeri internacionalizacije s povečanjem mednarodnih aktivnosti.

Ministrica za kulturo Astra Vrečko je v nagovoru izpostavila častitljivo obletnico TSD. Kot je poudarila, lahko to tradicijo ohranjamo zgolj v državi, ki je mirna in ima za to vse pogoje. "Zato je nas da te pogoje ustvarjamo in ohranjamo," je poudarila.

Na sklepni slovesnosti so podelili tudi strokovni nagradi Društva gledaliških kritikov in teatrologov. Priznanje za delo v zadnjih dveh letih je prejela Zala Dobovšek, nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo pa dramaturginja Marinka Poštrak, ki nagrado sprejema kot spodbudo za nadaljnje delo.