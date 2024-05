Gregor Kocijančič | foto: Luka Dakskobler

»Referendum o legalizaciji konoplje se je sprevrgel v orodje politične manipulacije«

Dušan Nolimal, zdravnik, raziskovalec in specialist javnega zdravja

© Luka Dakskobler

Dušan Nolimal, zdravnik, specialist socialne medicine, že od osemdesetih let prejšnjega stoletja preučuje področje drog in drugih psihoaktivnih snovi, pri čemer se osredotoča predvsem na etična in družbena vprašanja, povezana z rabo konoplje in morebitno legalizacijo te, za katero se premišljeno zavzema – in to ne zgolj za legalizacijo medicinske rabe. Je nasprotnik tako imenovane vojne proti drogam, saj je prepričan, da ta izhaja iz zmotnih dognanj in predsodkov, ki niso podprti z znanstvenimi dokazi, verjame pa tudi, da je prohibicija neučinkovit mehanizem, ki prinaša več slabega kot dobrega. Prizadeva si za oblikovanje pravičnejše politike do rabe konoplje, saj meni, da »ljudje ne bi smeli biti kaznovani za to, kar vnesejo v svoje telo«. Pred prihajajočim referendumom o legalizaciji konoplje je za Mladino spregovoril o koristih in tveganjih legalizacije, o vzgibih, ki birokrate ženejo pri ohranjanju statusa quo, torej prohibicije, ter o mitih in tabujih, ki meglijo razumevanje pomembnih družbenih vprašanj, povezanih z rabo konoplje in morebitno legalizacijo te.

Kdo so pri nas glavni zagovorniki legalizacije konoplje in kakšne so njihove najpomembnejše utemeljitve za legalizacijo?

Številni zdravniki ter drugi raziskovalci in strokovnjaki podpiramo legalizacijo zaradi dokazanih medicinskih koristi konoplje pri lajšanju različnih zdravstvenih simptomov in bolezni, kot so denimo kronične bolečine, nespečnost, epilepsija, multipla skleroza, tesnobnost, depresija in nekatere odvisnosti. Zagovorniki utemeljujemo, da legalizacija zmanjšuje škodo, ki jo povzroča črni trg, sočasno pa omogoča nadzor nad kakovostjo in varnostjo izdelkov. Ekonomisti in poslovneži vidijo potencialne gospodarske koristi, kot so nova delovna mesta, davčni prihodki in zmanjšanje stroškov pravosodnega sistema. Socialni aktivisti verjamejo, da legalizacija zmanjšuje kriminalizacijo in stigmatizacijo uporabnikov konoplje ter prispeva k pravičnejši družbi.