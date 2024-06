Peter Petrovčič | foto: Borut Krajnc

»Želela bi si, da bi bilo drugače, a pot do dobre obrambe je lažja za tiste, ki si jo lahko privoščijo«

Dr. Katarina Bergant, generalna državna tožilka

© Borut Krajnc

Nova generalna državna tožilka dr. Katarina Bergant je celotno poklicno pot posvetila tožilstvu, na njem je zaposlena že skoraj tri desetletja. Preden je prevzela vodenje državnega tožilstva, je vodila ljubljansko, daleč največje tožilstvo v državi. Meni, da bi se že zdavnaj morali odreči pregonu blažjih kaznivih dejanj, kraj sendvičev in podobno, in energijo usmeriti v pregon gospodarskega kriminala. Pri tem opozarja, da pomembno vlogo igrajo pravni in drugi svetovalci, ki menedžerjem svetujejo že, kako storiti kaznivo dejanje, in potem tudi, kako se izogniti kazni v morebitnih kazenskih postopkih. Sovražni govor in s tem povezano poveličevanje nacizma in fašizma, pravi, tožilstvo zdaj jemlje resno.

Za večino tožilcev javnost nikoli ne sliši. Vi niste taka tožilka. Danes se malokdo spomni, a leta 2008 se je afera Patria v Sloveniji razplamtela zaradi finskega dokumentarca Resnica o Patrii. Janez Janša je ovadil avtorja oddaje Magnusa Berglunda, vi ste ovadbo zavrgli, a tožilstvo je postopek zoper novinarja nadaljevalo še pet let, dokler ni potem ovadbe vendarle zavrglo. Kaj se je v tem primeru sploh dogajalo?

Res je bila zadeva dodeljena meni in po preučitvi sem pripravila osnutek zavrženja kazenske ovadbe, ki je bil še na moji mizi, ko sem ugotovila, da obstajajo okoliščine, zaradi katerih sem predlagala svojo izločitev. Bilo mi je ugodeno in zadevo je prevzela druga tožilka. Ta je vložila zahtevo po preiskavi, štiri leta za tem pa je odstopila od pregona, ker je ocenila, da ni šlo za kaznivo dejanje, in postopek je bil ustavljen. S strokovnega vidika je šlo za običajno zadevo, vsa odmevnost zadeve je v njeni politizaciji.