Brezplačno poletje v Tivoliju

Koncerti bodo potekali od 12. do 15. junija

Fed Horses

© Urša Premik

MGLC Grad Tivoli in MGLC Švicarija že štirinajsto leto organizirata Poletje v Tivoliju. Letošnja dodana lokacija je Plečnikov avditorij, kjer bodo potekali večerni koncerti skupin, kot so Fed Horses, Čedahuči in Bakalina Velika. Štiridnevno dogajanje bo poleg koncertov ponudilo še lutkovne predstave za otroke in vsakodnevno tiskarsko delavnico.

Letošnje Poletje v Tivoliju bodo vsak dan začeli s predstavami za otroke v Plečnikovem avditoriju, na Gradu Tivoli pa bo ob 10. uri potekala tiskarska delavnica Grafika na žlico, so sporočili iz Mednarodnega grafičnega likovnega centra (MGLC).

Današnji večer bosta zaključila koncerta mladih glasbenic v MGLC Švicariji. Prva bo s predstavitvijo svojega prvega albuma KRiKi nastopila slovenska kantavtorica KiKi, za njo pa se bo v duetu z multiinštrumentalistom Tomažem Zupančičem predstavila še slovenska alternativna pop glasbenica Astrid.

7rnsDG24g6k

V četrtek popoldne je na sporedu vodstvo po zgodovini Švicarije, ki ga bo vodil kustos Dušan Dovč. V MGLC Švicariji zvečer sledita koncerta kantavtorja Leona Matka in dueta Nina Virant VIRA, ki ga sestavljata avtorica glasbe in besedil Nina Virant na klaviaturi in Veronika Kumar z dodatkom elektronike.

EbzHs31gb6w

Matek je leta 2007 stopil na solistično pot. Njegov zadnji album Srce imaš tako veliko je eden najmočnejših kantavtorskih albumov, ki so izšli na Slovenskem v zadnjih nekaj letih, so zapisali na slovenskem glasbenem portalu Rockline.

V Plečnikovem avditoriju bo v petek zvečer z akustičnim koncertom nastopila skupina Fed Horses, ki jo sestavljata Urša in Jure Mihevc.Duet je velika osvežitev v slovenski popularni glasbi in pomembno prispeva h krajinski in žanrski različnosti domače glasbene scene, so zapisali pri MGLC in dodali, da glasbo ustvarja na presečišču indieja in popa.

fegqpB37r1U

Za duetom Mihevc bo nastopila še skupina Čedahuči, katere članom so glasbeni uredniki RTV Slovenije nadeli naziv vodilnih slovenskih folksterjev. Z unikatnimi pesmimi in koncerti že desetletje bogatijo domačo glasbeno sceno

g8GhIojuDEo

Policijski orkester bo v soboto nastop začel s koračnico na Jakopičevem sprehajališču. Njihove godbe so bile v preteklosti tivolska stalnica, zato koncert obuja polpreteklo zgodovino, ko so v Švicariji prirejali Zajtrkovalne koncerte v izvedbi različnih godb.

Letošnje Poletje v Tivoliju se bo na sobotni večer zaključilo s koncertoma dveh skupin. Najprej bo nastopila kantavtorica iz okolice Tolmina Arlo Zaria, ki se žanrsko giblje med indie in folk glasbo.

Festival v Tivoliju bo sklenil koncert skupine Bakalina Velika, ki je najprej nastopala kot Bakalina, duet Janija Kutina in Renate Lapanje. Iz dueta je nastala skupina Bakalina Velika, ki jo sestavljajo Samo Kutin, Dejan Lapanja, Matej Magajne, Marjan Stanić in Andrea Pandolfo.

tIHpmJoKn88

Vsi dogodki v sklopu festivala so brezplačni.