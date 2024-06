Vloga medijev pri oblikovanju dojemanja stvarnosti

Razstava Mladininega fotografa Boruta Krajnca

Fotografija iz serije Snubitev, fototermin: Obisk komisarja za širitev EU Günterja Verheugena in predsednika evropske komisije Romana Prodija pri slovenskem premieru Antonu Ropu pred referendumom za vstop v EU, Brdo pri Kranju 7. marec 2003

© Borut Krajnc

V projektnem prostoru Aksioma bodo ob 19.00 odprli razstavo Mladininega fotografa Boruta Krajnca z naslovom Snubitev, fototermin ki obravnava politična dejanja naše polpreteklosti in ponuja prostor za razmislek o njihovih posledicah. Razstava bo na ogled do 3. julija.

Kot je zapisal kurator in avtor obrazstavnega besedila Adrijan Praznik, se Krajnc v svoji fotografski praksi dotika tematik, ki odražajo aktualne družbene izzive in kompleksnost političnega dogajanja.

S svojimi fotografijami osvetljuje vlogo medijev pri oblikovanju dojemanja stvarnosti. Današnji mediji, s fotografijo vred, igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju resničnosti in oblikovanju naših predstav o svetu. Avtor z razstavo obravnava to problematiko, razbija utvaro "iskrenosti" zgrajenih predstav in spodbuja gledalce k razmišljanju o vplivu politike in medijev na naše dojemanje družbene resničnosti ter o tem, kako lahko ta percepcija vpliva na naše družbeno in politično delovanje.

Adrijan Praznik,

kurator

Serija fotografij, ki jih je posnel pred več kot dvema desetletjema pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo (in tudi Nato), postavlja temelje umetnikove ideje, ki razpira arhivsko gradivo ne le za upodobitev zgodovinskega trenutka, temveč za premislek o sedanji politični krajini. Predstavljena dela se ne omejujejo le na retrospektivno analizo, temveč v ospredje postavljajo razumevanje političnih procesov, pomembnosti vloge odločevalcev in njihovih takratnih izpolnjenih ali neizpolnjenih obljub, ki še zdaj oblikujejo naše bivanjske razmere.

Razstava je zasnovana v treh formalno-vsebinskih sklopih: fotodokumentacija dejanskih političnih srečanj, prazen oder kot simbolni prostor, kjer se "odigra politika", ter spremljajoče strokovno besedilo, ki ga je v kontekstu razstave napisala publicistka Saša Vidmajer.

"Med naslovom razstave in razstavljenimi fotografijami je mogoče prepoznati tudi satirično noto, ki se poigrava z analogijami med političnimi procesi in tradicionalnimi običaji snubljenja. Krajnc svoje delo kontekstualizira prek gest in simbolov snubitve, ki jih je mogoče razumeti v prispodobah pogajanja o doti, prek predporočnih in poporočnih zaobljub in različnih možnih načinov dvorjenja. Fotografske interpretacije političnih srečanj iz polpreteklosti so tako prikazane tudi skozi prizmo absurdnosti in ironije, ki jo najdemo v običajih snubljenja neveste, " je še zapisal Praznik.

Borut Krajnc je fotoreporter tednika Mladina in dokumentarni fotograf. Od začetka 90. let obravnava družbeno in politično tranzicijo, razvoj slovenske družbe in države, tudi vojno v Sloveniji ter vzpostavitev novega gospodarskega in družbenega sistema, vključevanje Slovenije v Evropsko unijo in uvedbo evra.

S ciklom Praznine (2008) je sodeloval v več mednarodnih projektih, na primer pri Aftermath (2013), predstavljen je bil tudi v British Journal of Photography. Leta 2014 je pri umetniškem projektu Made in China izdal fotoknjigo Politika v obliki koledarja. Spremljal je najbolj množičen prihod migrantov in beguncev v Slovenijo (2015), z Amnesty International Slovenije (2020) pa je pripravil razstavo 30 let s(r)amote o izbrisanih osebah iz registra stalnega prebivalstva Slovenije.

