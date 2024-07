65. Jazz festival / V Ljubljani bo nastopilo skoraj 100 glasbenikov z vsega sveta

Od klasičnega jazza do improvizacije

Chief Adjuah

Jazz festival Ljubljana bo v svoji 65. izdaji, od 10. do 13. julija, nanizal več kot 20 koncertov; v dvoranah Cankarjevega doma, parku CD in Križankah bo nastopilo skoraj 100 glasbenikov z vsega sveta. Od klasičnega jazza do improvizacije, od uveljavljenih veteranov do novih imen.

Festival bosta v Križankah odprla Charles Lloyd in Chief Adjuah (prej znan kot Christian Scott). Charles Lloyd je še eden redkih dejavnih saksofonistov iz "generacije velikanov, ki so se kalili v petdesetih letih" od boku Rollinsa, Coltrana in Colemana. S Sky Qartetom je letos posnel spiritualno mojstrovino The Sky Will Still Be There Tomorrow, ki ji je britanski Guardian podelil pet zvezdic. Trobentač, skladatelj, producent in inovator Chief Adjuah pa se po tem, ko je svoje razumevanje jazza razpotegnil v nove dimenzije takoimenovane "stretch music", z zadnjim albumom vrača h glasbi svojih prednikov. Ljubljano bo tokrat kot vodja svoje zasedbe obiskal prvič po tem, ko je pred petnajstimi leti nastopil ob Marcusu Millerju.

V četrtek bo festival skupaj na odru Gallusove dvorane gostil dve legendi jazza - kontrabasista Dava Hollanda in kitarista Johna Scofielda. Dva iz ožjega kroga najprepoznavnejših jazzovskih imen zadnje polovice stoletja sta vsak posebej izjemna interpreta svojega inštrumenta, ki sta definirala marsikatero poglavje žanra. Prejemnika več grammyjev, oba nekoč člana ključnih zasedb Milesa Davisa, bosta igrala svoje avtorske kompozicije in jazzovske standarde.

Petek, 12. julija prinaša na oder v Parku CD novi zvok brazilskega jazza, ki ga v obalnem brazilskem mestu Recife gnete Amaro Freitas. Med letoma 2016 in 2021 se je s serijo treh albumov uveljavil kot najobetavnejši in najbolj prepoznaven pianist novega vala na brazilski sceni.

Sledil mu bo James Brandon Lewis, ki se je v dobrem desetletju ob edinstvenem mešanju gospela, bluesa in r&b-ja z odzvanjanji zvočnih raziskovanj velikih treh Johna Coltrana, Alberta Aylerja, Sonnyja Rollinsa utrdil na jazzovskem zemljevidu kot eden najbolj dejavnih saksofonistov ameriškega miljeja.

Zaključni festivalski večer bo v Parku CD bo zaokrožil Kahil El'Zabar z zasedbo Ethnic Heritage Ensemble, ki letos praznuje 50 let obstoja.

65. Jazz festival Ljubljana nadaljuje prakso umetnika v rezidenci – letos bo to kontrabasist in skladatelj Gašper Livk, ki študira in deluje v Amsterdamu. Na festivalu bo predstavil del svoje umetniške vizije, ki jo je pri portugalski založbi Clean Feed Records prelil v zbirko kar petih albumov, naslovljeno Introducing Gašper Livk.

Tudi programa .abeceda VII. in Mladi raziskovalci VII. na odru pod drevesom letos potekajo v sodelovanju z Inštitutom .abeceda (kurator: Dré A. Hočevar).

Kot uvod festivala bo v torek, 9. julija v Mali galeriji Cankarjevega doma odprtje fotografske razstave Petra Gannushkina – Povečini v Brooklynu/ Mostly in Brooklyn. Po besedah kuratorja razstave Žige Koritnika, fotografije izražajo izjemno povezanost avtorja z glasbenikih, ki jih fotografira; njegov pristop se giblje med dokumentarno in umetniško fotografijo.

