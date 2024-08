TV komentar / Pogovor o medijih, na katerega smo čakali

Prihodnost medijev

Neda Došenović, Gašper Andrinek in Marko Milosavljević v oddaji Pogovori o prihodnosti

© TV Slovenija

Ob ogledu zadnje oddaje Pogovori o prihodnosti na TV Slovenija, tokrat o medijih in digitalizaciji, smo samo utrdili prepričanje, ki smo ga v tej rubriki že zapisali: novi format televizijske oddaje, v kateri vlogo voditelja prevzame eden od treh gostov, potrebuje voditelja. Izkušenega voditelja. Tokrat se je pač zgodilo, da je bil eden od gostov novinar, še več, novinar Vala 202 Radia Slovenija, ki bi ga, ob kopici zanimivih in kakovostnih oddaj, ki jih pripravlja tamkajšnja ekipa, zlahka postavili za zgled modernega medija, od katerega bi se česa lahko naučila tudi televizija na drugi strani Kolodvorske ulice. Predsednik Društva novinarjev Slovenije in novinar Gašper Andrinek se je v vlogi voditelja, kot bi pričakovali, odrezal odlično, pogovor je imel rep in glavo in rdečo nit, prihodnost novinarstva pa sta s prav takšnim občutkom presojala tudi profesor novinarstva dr. Marko Milosavljević in urednica spletnega portala N1 Neda Došenović.