Življenje je ples

V Novem mestu se začenjata delavnica in festival Jazzinty

V Novem mestu se danes začenjata mednarodna delavnica in festival Jazzinty, ki se bosta v letošnji 24. izdaji osredotočala na povezavo med glasbo in plesom. Festivalski del obsega 11 koncertov, med njimi bo tudi nastop dobitnika skladateljske nagrade jazzon Luke Zabrica, ki je strokovno komisijo prepričal s skladbo Skitnička suita.

Koncertni program bosta odprla combo band ljubljanske Akademije za glasbo in švicarska pevka Miss C-line. Nastopila bosta na ploščadi Kulturnega centra Janez Trdina, kjer so bo sobote zvrstila večina koncertov. Med nastopajočimi so napovedani še Bojan Cvetković Quartet in Bojana Vunturišević iz Srbije, Reinier Baas & Ben Van Gelder z Nizozemske ter Kristijan Krajnčan in Vollmaier iz Slovenije.

Dobitnik nagrade jazzon Zabric bo na Jazzintyju nastopil v sredo. Z nagrado v Novem mestu izpostavljajo ustvarjalnost mladih slovenskih glasbenikov ter ponujajo finančno, medijsko, tehnično in organizacijsko podporo zmagovalni skladbi in avtorju.

Na letošnji razpis je prispelo 20 prijav mladih avtorjev. Komisija je ocenjevala kakovost in razvoj tematskega materiala, izvirnost ter svežino, koherentnost celotne skladbe ter tehnično kompozicijsko dovršenost. Drugo nagrado je podelila Janu Lovšinu za skladbo To be Human in tretjo Patriciji Škof za Binding Flowers.

"Tri nagrajene kompozicije so si tematsko in žanrsko različne, a so vse zelo uspešne v jasnem podajanju harmonske, motivične in tematske strukture. V skladbah je moč opaziti drzne in nepričakovane ideje, ki pa so spretno integrirane v celoto ter hkrati skladbam vlivajo močno osebnost, originalnost in svežino," je zapisala o ob nagradah.

Slogan letošnjega Jazzintyja je Življenje je ples, posebnost festivala pa je, da ga vsakokrat spremljajo glasbene delavnice. Letošnji mentorji so Lucy Woodward za vokal, Henry Hey za klavir in klaviature, Reinier Baas za kitaro, Jim Black za bobne, Alex Sipiagin za trobento in trobila, Ben van Gelder za saksofon in pihala ter Jaka Arh za combo zasedbo. Z zaključnim koncertom udeležencev se bo festival tudi sklenil.