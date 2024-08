Razstava / V tujini nagrajeni plakati slovenskih oblikovalcev

Razstava plakatov desetih slovenskih oblikovalcev, ki so v zadnjem desetletju prepričali žirije različnih mednarodnih tekmovanj po svetu

Razstava v TAM-TAMovi Plakatni galeriji Figovec

© Damjan Končar

V TAM-TAMovi Plakatni galeriji Figovec je do 5. septembra na ogled razstava plakatov desetih slovenskih oblikovalcev, ki so v zadnjem desetletju prepričali žirije različnih mednarodnih tekmovanj po svetu.

Avtorji nagrajenih plakatov so (AA) Anja Delbello in Aljaž Vesel, Aljoša Bagola, Eduard Čehovin, Bojana Fajmut, Grupa EE, Danijela Grgić, Rok Hudobivnik, Radovan Jenko, Nejc Prah in Primož Zorko. Med drugim so pobrali nagrade, kot so ADCE (Art Directors Club of Europe), Graphis Poster Annual in Tokyo TDC Annual Awards.

Kot so zapisali pri TAM-TAM Inštitutu, je razstava, ki predstavlja zgolj delček vseh v tujini nagrajenih plakatov slovenskih oblikovalcev, kljub temu dovolj pestra in raznolika, da nudi vpogled v kreativno in inovativno ustvarjanje, prepoznano tudi izven naših meja.

© Damjan Končar

"Podatki o nagrajencih v tujini so težko dostopni, saj ni enotnega kanala, ki bi nagovarjal tako imenovano plakatno oblikovanje kot tudi oblikovanje nasploh. V TAM-TAMu si bomo zato še naprej prizadevali za tovrstne razstave, ki bodo skrbele, da bodo mednarodni uspehi slovenskih oblikovalcev odmevali tudi v slovenskem medijskem prostoru," je ob razstavi poudaril direktor TAM-TAM Inštituta Tomaž Drozg.

Obenem inštitut ob razstavi poziva oblikovalce, ki so v zadnjih desetih letih s svojimi plakati prepričali mednarodne žirije, naj jim pošljejo svoje nagrajeno delo skupaj s seznamom mednarodnih nagrad.