Združevanje pesniške besede in vina

Dnevi poezije in vina bodo Ptuj in več drugih krajev oživili med 19. in 24. avgustom

© Matej Pušnik

Dnevi poezije in vina, ki že 28 let združujejo pesniško besedo in vino, bodo Ptuj in več drugih krajev oživili med 19. in 24. avgustom. Poleg častnih gostij Pie Tafdrup in Valžine Mort ter pesnika Jacka Dehnela, ki je letošnji avtor Odprtega pisma Evropi, se bo predstavilo še 18 pesnikov iz Slovenije in tujine. Novost je literarna rezidenca.

Dneve poezije in vina letos kurira ukrajinsko-ameriški pesnik in univerzitetni profesor Ilya Kaminsky, ki je po besedah programske vodje festivala Kristine Kočan izbral bogat nabor pesnikov z vsega sveta, ki pa jih večinoma druži izkušnja dvojnosti bivanja. "Izbrani pesniki so kljub določenim sorodnostim zelo različni med seboj, generacijsko, kulturno, politično, družbeno, pa tudi njihove poetike se med seboj razlikujejo, recimo po slogu, načinih, kako pristopajo k pisanju in tako naprej," je pojasnila.

Skupno prihaja na Ptuj in v druge partnerske kraje 21 pesnikov in pesnic. Letošnji slovenski avtor v fokusu je Zdenko Kodrič, ki se bo na festivalu predstavil tudi s svojimi fotografskimi deli. Na dogodkih bodo na voljo brezplačne knjižice z izborom poezije pesniških gostov, ki bodo izdane v okviru festivala, ter dvojezični pesniški zbirki v trdi vezavi obeh častnih gostij, danske pesnice Pie Tafdrup in belorusko-ameriške pesnice Valžine Mort.

Odprto pismo Evropi, ki je s festivalom od leta 2017 in ga vsako leto piše drug pesnik ali pesnica, je letos spisal poljski pesnik Jacek Dehnel, ki živi v Nemčiji. V njem se loteva problematike umetne inteligence, ki posega tudi v ustvarjalni proces. Prvič bo pismo prebral na uradnem odprtju festivala 22. avgusta. "Festival, kot so Dnevi poezije in vina, je krasna platforma za širšo družbeno razpravo. Zdi se nam bistveno, da damo priložnost pesnikom, da ne le predstavljajo svoje poezije, ampak spregovorijo tudi širše, da nam ponudijo svoja stališča o določenih perečih vprašanjih in izzivih tega časa," je povedala programska vodja.

V ospredju bo južnokorejska poezija, ki zaobjema tudi prevajalsko delavnico. V goste prihajajo južnokorejski pesnik in performativni umetnik Kim Kyung Ju ter južnokorejski pesnici in romanopiski Choi Young-mi in Kim Yi-deum.

Novost letošnjega festivala je literarna ptujska rezidenca. Latvijski pesnik Artis Ostups in litovska pesnica Dovile Bagdonaite bosta ustvarjala na Ptuju ves mesec in nato nastopila tudi na festivalu. "Brez dvoma se občinstvu obeta veliko pesniških užitkov, odlični pesniški gostje z vsega sveta in seveda najboljše slovensko vino," izpostavlja Kočan.

Izvršna producentka Taja Islamovič je povedala, da bodo dogodki potekali v 19 različnih krajih, tudi v Avstriji in na Hrvaškem. Dogajanje bo teklo ves dan in je namenjeno vsem starostnim skupinam. Poleg pesniških branj in pokušnje vin, tudi festivalskega vina in penine, med drugim prirejajo še sprehode, filmske projekcije, koncerte, razstave, pogovore in prostorske intervencije. N