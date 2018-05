Histerija in zavajanje

Predvolilni program POP TV

Janez Janša, Marjan Šarec, voditeljica Petra Kerčmar in Miro Cerar pred soočenjem na Pop TV.

© Borut Krajnc

Prvo veliko soočenje na komercialni televiziji POP TV je vodila Petra Kerčmar, druga najbolj histerična voditeljica za Urošem Slakom. V studiu je bilo sedem predsednikov strank, ki jim kaže, da bodo prebile parlamentarni prag, in tema pogovorov je bila takšna, kot je tudi sicer v oddaji 24ur zvečer: patetično-populistično so se pogovarjali o zdravstvu (»So naši najmlajši pacienti z napako na srčku izgubili boj s politiko?«) in pod pretvezo sočutja navijali za brutalno privatizacijo zdravstva ter nato od nekod spet potegnili – ne hecamo se – samega železničarskega sindikalista Silva Berdajsa. Saj veste, tistega, ki rad pregleduje mednožje in je njegova žena napredovala iz čistilke v sprevodnico.