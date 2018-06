Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo plesno-gledališko predstavo Narodna sprava: Predstava za turiste, zasnovano na intimni zgodbi in postavljeno v kontekst velikih političnih in sistemskih sprememb, razstavo 20 let Mestne galerije Nova Gorica, na kateri bodo predstavljena dela 18-ih sodobnih slovenskih umetnic iz galerijske zbirke, 11. Festival sodobne avtorske in etno glasbe Godibodi, premiero projekta Starci, ki v ospredje postavlja odnos do staranja in starosti, spominjanje in edinstvenost osebnih zgodb.

Četrtek, 7. junij

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Alma Mater dvojca P L A T E AU R E S I D U E, ki ga sestavljata Aljaž Celarc, geograf in umetnik, in Eva Pavlič Seifert, umetnostna zgodovinarka in likovna teoretičarka. V središču prostorske instalacije je kos ledu, natančneje stalaktit, ki ga umetnika iz ledene jame preneseta v muzej in ga tam ohranjata kot muzejski eksponat. Z njim opozarjata na razsežnosti izginjanja ledu zaradi segrevanja ozračja, ki je prizadelo tudi nahajališča ledu pri nas, obenem pa ju vodi fascinacija nad ledom in njegovimi optičnimi lastnostmi. Slednja ju je privedla do eksperimentalne rabe, pri kateri sta v kosu ledu prepoznala kreativni potencial. Iz odpadlega stalaktita sta namreč izdelala ledeno lečo in jo namestila na ohišje fotoaparata lastne izdelave. Kustosinja razstave: Ana Mizerit

V SMG Ljubljana bo ob 19.00 na ogled plesno-gledališka predstava Narodna sprava: Predstava za turiste, zasnovana na intimni zgodbi in postavljena v kontekst velikih političnih in sistemskih sprememb. Nastala je v sodelovanju s kolektivom Komuna// Warszava v okviru njihovega cikla Pred vojno / Vojna / Po vojni. Osnovni namen projekta je sicer sprožiti javno razpravo o poskusih in prizadevanjih na političnem prizorišču, da bi izenačili različne pretekle ideologije in nevtralizirali razlike med njimi ter jih tako izenačene uporabili za nagovarjanje k novim družbenim konsenzom. Predstava, ki temelji na vsakič novi izvirni koreografiji Marie Stokłosa, poskuša doseči nemogoče: voditi gledalce skozi vse, iz česar sestoji gibanje telesa – osebo, njeno biografijo, filozofijo, zgodovino. Režija: Wojtek Ziemilski, ponovitvi: 8. in 9. junija ob 19.00

© Matej Povše

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesne predstave Veronike Valdés z naslovom Nor.mal, v kateri se sprašuje:"Sem normalna ali nora? Ne vem, kako je biti normalen in prav tako ne vem, kako je biti nor. Ne vem, kako to razumeti, in prav tako ne vem, kako to sprejeti. Včasih sem normalna in včasih sem tudi malo nora. Ampak samo včasih. Včasih rada (noro) plešem. Ampak ne samo včasih." Ponovitev: 8. junija ob 20.00

Na Ljubljanskem gradu bo od 7. do 9. junija potekal 11. Festival Godibodi, na katerem bodo nastopili: Šlajn, Buh, Nula Kelvina (7. 6.), Orkestrada, Počeni škafi, Yanu (8. 6.), Metulji gredo v nebo-revija pesmi Roka Vilčnika, ki jih bodo izvajali Aleksandra Ilijevski, Maja Keuc, Bilbi, Ana Mravlje, Noa Vilčnikin Brodolomec, Taja Božič & Kirkwaalds (9. 6.).

0VEIKq2U32A

Petek, 8. junij

V Ravnikar Gallery Space Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo JAŠA: the lovest, revisited, ki z izbranimi umetniškimi plakati v omejeni nakladi in dokumentarnim filmom predstavlja projekt the lovest, ki je med letoma 2011 in 2014 potekal v Moderni galeriji. Gre za nadaljevanje projekta I'm Culture, s katerim je JAŠA dodobra zaznamoval Trienale sodobne slovenske umetnosti leta 2010, ki ga je kuriral Charles Esche. Umetnik je razvil strategijo odnosa do celotne razstave in prostora s fokusom na neizkoriščenih prostorih. Izpeljal je niz akcij, ki so se odvijale v vseh prostorih in funkcionalnih skupinah. Ob 21.00 bo v Kinu Šiška sledila premiera kratkega dokumentarnega filma v režiji Maše Nonković in JAŠE.

V Galeriji Kresija Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo slik Mirana Kreša z naslovom GT 613, pri kateri je eksperimentiral z novimi, za slikarstvo neobičajnimi pristopi. V svojih delih avtor zmeraj posega po osnovnih likovnih prvinah, s katerimi oblikuje prostor in oblike na slikarski podlagi, a z vpeljavo interdisciplinarnih znanj in praks razširja meje sodobnega slikarstva. Tematsko vodilo nove serije slik je odkrivanje planetarnih sistemov in Zemlji podobnih planetov v vesolju. Likovni pogled na aktualna odkritja konstelacij v vesolju nam ponujajo razstavljena slikarska dela; s preobrazbo likovnih prvin in podob v tri-dimenzionalno zaznavne konstrukcije krožnic, krogov in abstraktnih medprostorov, avtor simulira ponekod nebesna telesa, drugje tudi gibanje in levitacijo teles v vesolju.

V Gledališču Glej Ljubljana bo ob 20.00 premiera projekta Starci letošnjih rezidentov Tina Grabnarja in Hane Vodeb, ki sta se srečevala s starostniki najrazličnejših ozadij. Z odpiranjem spominov, pripovedovanjem zgodb in povezovanjem ter s pomočjo filmskih posnetkov in s postopki dokumentarnega gledališča je nastala skupnost Starcev. V ospredju predstave, ki je nastala v koprodukciji z AGRFT, so odnos do staranja in starosti, spominjanje in edinstvenost osebnih zgodb.

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 20.00 odprli razstavo 20 let Mestne galerije Nova Gorica, na kateri bodo predstavljena dela 18-ih sodobnih slovenskih umetnic iz galerijske zbirke. Razstavljajo: Uršula Berlot, Suzana Brborović, Beti Bricelj, Ksenija Čerče, Katja Felle, Natalija Šeruga Golob, Duša Jesih, Anja Kranjc, Tanja Lažetić, Ira Niero Marušič, Nataša Mirtič, Jasna Samarin, Lučka Šparovec, Tanja Verlak, Kamila Volčanšek, Ana Zavadlav, Mojca Zlokarnik, Nika Zupančič. Kustosinja razstave: Pavla Jarc

Suzana Brborović: Prekrivanja (2014)

Od 8. do 11. junija bo ALUO v Ljubljani pripravila zaključno razstavo študentskih del ALUO 2018. Na treh lokacijah se bo predstavilo več kot 500 različnih avtoric in avtorjev s področja likovne umetnosti, oblikovanja in restavratorstva. Otvoritveni dogodki: (14.00): Oddelek za restavratorstvo in Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje, (16.00): Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij, (18.00): Oddelek za kiparstvo in Oddelek za slikarstvo

Sobota, 9. junij

V Dijaškem domu Tabor Ljubljana bo od 10.00 do 13.00 potekala prva friendraising akcija Zbiramo Za Anine nove čevlje, na katero Gledališče Ane Monro vabi svoje prijatelje, dobre in bežne znance, soustvarjalce in druge ljubitelje uličnega gledališča, ki lahko na različne načine donirajo za nove čevlje Ane Monro, da bo lahko ubirala gledališki korak po slovenskih ulicah in trgih tudi v naslednjih sezonah. Pripravili bodo bogat program z izbranimi uličnimi predstavami (Teater PolPet: Riba, Globus Hystericus: Pot v Tadam, Fluid balance: Zmajevo zrcalo, Rogor cirkus: Somiru), umetniškimi intervencijami, ustvarjalnimi delavnicami (izdelovanje klobukov iz papirja & samostojni tisk majic), zabavnimi družabnostmi (dobrodelni tek) ter predstavitvijo raznolikih dejavnosti Gledališča Ane Monro.