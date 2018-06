Spregledane zgodbe z vsega sveta

Štirinajsta izdaja filmskega festivala Kino Otok bo v ospredje postavila filme o kolonializmu

Bikini Moon

Med 6. in 10. junijem bo Izola prizorišče 14. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok - Isola Cinema, od 1. do 20. junija pa bodo s festivalom satelitsko utripala tudi Ljubljana, Koper, Tolmin, Sežana in Idrija. Z izborom filmov na festivalu se po besedah selektorice filmskega programa Varje Močnik posvečajo raziskovanju filma in odkrivanju različnih filmskih izrazov. V središče programa postavljajo svetovni avtorski film, pri čemer vzpostavljajo dialog med filmom kot umetnostjo in filmom kot vplivnim medijem in sredstvom, ki raziskuje in predstavlja raznolike plasti življenja, družbe, sveta in drugih umetniških zvrsti. Filmom se bodo pridružili še pogovori z avtorji, Video na plaži, glasbene noči na izolskem Svetilniku, Podmornica – Otok za mularijo in PRO Otok, obsežen program za filmske profesionalce.

Festival bodo odprli 6. junija v Letnem kinu Manzioli s filmom Čuvarke v režiji Xavierja Beauvoisa, ki se odvija na francoskem podeželju v letih 1914 do 1918; svet razpada pod uničujočo težo 1. svetovne vojne, a nekaj stebrov vendarle tiho in mogočno stoji – ženske ohranjajo skupnost, kulturo in ekonomijo v svetu, iz katerega so se moški izgubili ali pa so v njem izgubili pamet. Vojni film, v katerem se bitke odvijajo daleč doma (in od kamere), a globoko in glasno odzvanjajo v življenjih tistih, ki so ostale doma.

asXTT-uxOhg

Dediščina Evrope bo ostala v središču tudi naslednje dni. V filmu Djon Africa Joãa Millerja Guerre in Filipe Reis sledimo Djonu Áfrici, ko se s Portugalske poda na Zelenortske otoke, da bi poiskal očeta. Film Mestni vrtovi Marca Piccarrede nas bo popeljal v propadajoč Center za pomoč migrantom, ameriški neodvisni režiser Mike Ott v Kalifornijskem snu po pokrajini Los Angelesa, urbani New York z veteranko iranske vojne, ki je kot brezdomka pristala na ulicah Brooklyna pa nam bo z neodvisnim ameriškim filmom Bikini Moon pokazal makedonski režiser Milčo Mančevski.

wBll4DTDI4k

V Art Kinu Odeon bodo naprej usmerjali pogled tja, kamor kamera običajno ne zaide. Po Budimpešti se bomo sprehajali z mladim sirskim migrantom Aryanom v žanrski eksploziji Jupitrova luna Kornéla Mundruczója, z otoško gostjo Gørild Mauseth se bomo na transsibirski železnici učili ruščine v filmu Karenina in jaz otoškega gosta Tommasa Mottole. V Velikem pretresu Sandra Baldonija bomo razkrivali posledice velikega potresa v Italiji leta 2016, ki nas opomni, da je skupnost tista, ki lahko spremeni svet – tudi v času množičnega odpuščanja v Tovarni nič Pedra Pinha, ki bo ob tej priložnost obiskal Izolo.

YJz5-g6qBPg

V iskanje akcije, ki morda lahko spremeni družbo, se bo podal film Kongo na sodišču Mila Rau, v katerem bomo prisostvovali sojenju zločinom proti človeštvu, v tem duhu pa bo potekal tudi sklop kratkih filmov Kronski dragulji Zahoda: dediščina kolonializma. Kratkometražne filme bo zastopal še program kratkih filmov Skelehellavision, program kratkih filmov otoške gostje Marthe Colburn, ene najbolj radikalnih, izvirnih in subverzivnih glasnic sodobnega eksperimentalnega animiranega filma.

5dVmZgNzGtQ

Ponovno so obudili sekciji Dobri sosedi in 35 mm kult-ure, dodali pa še novo in razgaljujočo ter zastrašujočo sekcijo Evropa 2.0, znotraj katere predstavljajo filmski dvojec: Waldheimov valček Ruth Beckermann, o razkritju nacistične preteklosti nekdanjega generalnega sekretarja Združenih narodov in poznejšega predsednika Avstrije Kurta Waldheima in Meteorje Gürcana Kelteka, o represiji turške vojske.

V sekciji Ljubo doma bodo predstavili režiserja Matjaža Ivanišina s filmom Playing Men in Andreja Zdraviča s sklopom filmov Ocean Cantos. Slovenski film bo utripal še v programu kratkih filmov Jana Cvitkoviča, iz Hrvaške pa bosta filmske in resnične Nore dneve Damiana Nenadića pripeljala protagonista filma. Tudi letos so dali prostor presunljivemu izrazu filma, raznovrstnosti filmskih žanrov in oblik ter raziskovanju načinov, na katere živi in nastaja film. To bo med drugim razpiral kronološki niz posnetkov zvezd iz filmov z naslovom ★ otoškega gosta Johanna Lurfa, pa Misel na ekstazo v režiji Rolfa Petra Kahla, ki bo s seboj v Izolo pripeljal zvezdnico Deborah Caro Unger.

