Lentanje na Mladininem odru

Seine

Na obrežju reke Drave bo med 22. in 30. junijem potekal Festival Lent, ki velja za največji slovenski festival na prostem. V okviru festivala se odvija več festivalskih sklopov, ki bodo tudi letos ponudili žanrsko pisano paleto prireditev. Eno od prizorišč bo že štirinajsto leto tudi Mladinin oder v Jazz klubu Satchmo, ki bo vsak večer predstavljal najbolj prodorne mlade in neuveljavljene glasbene ustvarjalce v Sloveniji in širši regiji.

Prvi dan, 22. junija bo prvič v Sloveniji nastopil Oliverse, britanski producent elektronske glasbe in DJ, ki je zaslovel z odmevnim remixom Tchamijeve uspešnice After Life. Na odru se mu bodo pridružili še Jaka Logar, bolj znan pod imenom Dropheadz, Aveho (drum'n'bass DJ in glasbeni producent iz Maribora) in Nvadrz, ki se ukvarja predvsem z dubstepom in trapom.

RJfSGyKrJfg

Naslednji dan, 23. junija bo prvič v Mariboru nastopila prodorna bosanska raperka Sassja, ki ji med ženskimi glasovi na hip hop sceni v regiji ni para. Večer bo dopolnil nabor talentov in novosti domače scene: rap freestyle šampion Amo Socialec, hiperkreativen DJ/VJ duet NeoPogo in kolektiv šestih producentov Spejs Collective, ki ga bosta zastopala Junker in Pinta.

6POl0xBpu48

V nedeljo 24. junija se bosta predstavili dve najbolj vroči novosti na slovenski glasbeni sceni v zadnjih mesecih MRFY in duo Zala Kralj & Gašper Šantl.

tdP2nGpV6RY

Na praznični ponedeljek, 25. junija bosta nastopili zasedbi Seine, ki je leta 2016 zmagala na Demo Festu v Banja Luki ter udarna četverica Lynch, ki je z vse drznejšimi izpeljankami kitarskih žanrov eno od odkritij slovenske klubske scene zadnjega leta.

OavGnvuOnyg

V torek, 26. junija bo najprej nastopila novomeška zasedba Captain Morgan's Revenge, ki igra hardblues s primesmi metala in stoner rocka, nato pa še hrvaška progressive rock skupina King ubu. Za piko na i pa se na oder vračajo Spotless Minds, ki so letos osvojili ŠOUROCK.

hNXKqEm0O8Q

Sreda, 27. junija bo v znamenju surove, temačne techno glasbe: z live actom Deconstructor Live se bo predstavil mariborski DJ in producent Marko Lük, ki razvija pristni, temačni, surovi analogni techno, Adamm, ustanovitelj priljubljenih elektronskih dogodkov Illusion Art in Kung Fu Techno pa svojstveno različico temačnega techna.

d0TZE0Q6nXg

V četrtek 28. junija bosta nastopili prekmursko-hrvaška The Margins, ki rock mešajo z grungom in indiejem ter soboški power trio Jinho Jinza, ki je klasični blues nadgradil s sodobnimi, hrupnimi, rockerskimi prijemi.

zivz5yiYkSQ

Zadnji petek (29. junija) bo tradicionalno soustvarjala oddaja za elektronsko glasbo RH 202, dogodek pa bo v živo prenašal Val 202. Predstavili se bodo Tomy DeClerque, voditelj oddaje RH 202 Tim Urbanya, Marko P. alias Marx.P, ki je svojo kariero začel kot MC na različnih elektronskih glasbenih dogodkih v klubih po Sloveniji in Avstriji. Jan Bitežnik (DJ, producent, tonski tehnik, promotor in amaterski dizajner, ki se večino časa ukvarja s produkcijo in vrtenjem elektronske glasbe, natančneje housa in techna), Niash Poyma (glasbeni producent, DJ in avdio inženir iz Maribora).

1FzbG-2isvo

Lentovsko dogajanje bodo 30. junija zaključili mojster sukanja vinilk DJ Woo-D (član DJ kolektiva Tetkine radosti), srbska zasedba Sergio Lounge, ki pri svojem ustvarjanju združuje elemente moderne in retro pop kulture, v dokončno ekstazo balkanskih in latino ritmov, zamešanih v edinstven elektronski miks, pa vas bo popeljal Tito DJ.

Py_v4V8IE2o