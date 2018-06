REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Zadnji dogodek klubske sezone v K4 bo SOLVD obeležil z domačo zasedbo. Nastopili bodo Evident, Christian Kroupa / Alleged Witches in Alex Ranerro. V Klubu Tiffany in Monokel bo potekala zaključna zabava Parade ponosa, na kateri bodo za glasbo poskrbeli: Protein, Naj, Karin Bossman in Volk.

Alex Ranerro

Petek, 22. junij

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Road to Escape Music Fest (Angel Anx, Rok Krajnc)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Riba & Softskinson (DJ set)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Grega Repovž)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Summer Adventure (Christopher Condor, BTTD, Lucca Loggia, Varanus, Junior Bench, Lilson...)

(23.00): K4 Ljubljana: Dirty Sprite VI (Trillity floor: Tikach, Bor$aleano, Cookie. Young Sanci floor: Mili Khumara, Pinki Paciotti, cl_tr)

(23.00): Klub Gromka (Metelkova) Ljubljana: Belo smetje: poletje (teoP, Torkar)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Glitter Box (DJ Zois)

Na akumulacijskem jezeru Rogoza bo od 22. do 25. junija potekal StellarBeat MusicFestival, na katerem bo nastopilo več kot 40 DJ-ev z vsega sveta: David Morales, Insolate, Glia, Filip Motovunski, Timmy Trumpet, Vanillaz in drugi.

Sobota, 23. junij

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Sarah)

(22.00): Bazen Kranj: Can I kick it? Yes, you can! (Spade, YooRonYaa, Bushee)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD Closing (Evident, Alex Ranerro, Christian Kroupa / Alleged Witches)

(23.00): Klub Tiffany & Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Pride After Party (Protein + Naj, Karin Bossman + Volk)