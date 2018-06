100 umetnikov po 100 evrov

Od 19. junija do 31. avgusta bo v Ravnikar Gallery Space na ogled mednarodna skupinska razstava, na kateri se predstavlja 100 umetnikov mlajše generacije

V Ravnikar Gallery Space v Ljubljani bodo danes, 19. junija ob 18.00 odprli mednarodno skupinsko razstavo AIR4, na kateri se bo predstavilo 100 neuveljavljenih kot že uveljavljenih umetnic in umetnikov mlajše generacije, ki so posebej za to priložnost ustvarili 100 originalnih umetniških del. Cena posameznega umetniškega dela na dan odprtka bo 100 evrov.

Najnovejša razstava se ukvarja z raziskovanjem razpona različnih likovnih zvrsti - od slikarstva, kolaža in risbe - do ilustracije, v izbranem formatu A4. AIR4 je poklon mladi in ambiciozni regijski produkciji, originalnemu umetniškemu ustvarjanju, originalni risbi in sliki ter preizkuša nove pristope, nove prostore in nagovarja nove javnosti, da se naključno srečajo z mladimi in uveljavljenimi domačimi ter tujimi umetniki.

"Slovenski likovni umetniki imajo (pre)malo priložnosti, da splošna javnost spozna njihova umetniška dela, še manjše pa so možnosti, da lahko svoja dela tudi prodajo. Galerijski prostori so relativno nedostopni in nezanimivi širši javnosti, inoviranje na nivoju promocijskih in prodajnih kanalov na umetniškem trgu pa je skorajda neobstoječe. Projekt AIR4 zato odpira novo poglavje zbirateljstva likovne umetnosti, ki je lahko izjemna izkušnja, sploh za nove, mlade kolekcionarje, ki to šele postajajo. Ljubiteljem sodobne vizualne umetnosti ponujamo druženje z ustvarjalci ter spojitev inovativnega s cenovno dostopnim. Z nakupom umetniškega dela ne postanemo samo lastniki originala z izjemno vrednostjo, ampak aktivno podpremo sodobno likovno produkcijo delujočih umetnic, umetnikov in kolektivov," je zapisala vodja galerije Piera Ravnikar.

Sodelujejo: Rade Tepavčević, Francesco Poiana, Ana Milenković, Evgen Čopi Gorišek, Nemanja Golijanin, Neža Knez, Daniel Moreira, Nejc Korenič, Manolis Anastasakos, Tadija Janičič, Nika Von Hahm, Andrea Musa, Davide Caldarini, Ana Popescu, Mohammad Awwad, Luka Uršič, Vladimir Miladinović, Nic Courdy, Anita Kos, Staš Kleindienst, Fran Ortega, Bojan Stojčić, Šejma Fere, Maja Babič Košir, Nebojša Adamovič, Leonor Zamith, Helena Tahir, Giulia Cabassi, Nina Čelhar, Vuk Čuk, Tjaša Renar, Alexandros Simopoulos, Gašper Kunšič, Philippine Marquier, Marthin Rozoc, Jaka Vatovec, Teja Kralj, Meriton Maloku, Jasmina Grudnik, Lara Badurina, Zoran Pungerčar, Jelena Fuzinato, Katarina Vladimirov Young, Sonja Vulpes, Giulio Bensasson, Miha Perne, Maida Garić, Brina Torkar, Jelena Bando, Nez Pez, Isidora Krstić, Rok Mar, Pedro Maia, Eva Juričan, Davor Gromilović, Nevena Aleksovski, Ivonne Gracia Murillo, Ivana Bajec, Melita Sorola Staničić, Julio Dolbeth, Suzana Brborovič, Jelena Micić, Eva Mlinar, Darko Aleksovski, Marko K. Gavez, Giulia Lanza, Nana Wolke, Cvetan Nedeljkovski, Matija Bobičić, Lucija Žuti, Mina Fina, Jan Pogorelec, Miron Milić, Simon Kocjančič, Paris Koutsikos, Liberta Mišan, Dajana Jurman Osip, Petra Korent, Lealudvik, Katerina Ristovska, Matej Stupica, Natan Esku, Jasna Šikanja, Zarja Ražman, Marina Milev, Aleksandar Dimitrijević, Leon Zuodar, Ruki Chuki, Tadej Vaukman, Meta Mežan, Radovan Kunić, Anja Jelovšek, Srdjan Mićić, Mirna Kutleša, Tarko Janoš, Nastja Mezek, Rikardo Druškić, Urška Rednak, Valerie Wolf Gang, Marija Sević, Ron Preinfalk, Veronika Hozjan, Tina Konec.