Danes tudi v Sloveniji praznujemo glasbo

S Praznikom glasbe se Slovenija pridružije priznani mednarodni iniciativi ‘Fête de la Musique’, ki poteka v več kot 120 državah in 400 mestih po celem svetu

Športno Društvo Tabor v sodelovanju z zavodom Bunker organizira Praznik glasbe na Taboru (pod krošnjami, poleg bara Tabor). Časovnica: Imperij 16:45 - 17:30, Burry Yurman 17:30 - 18:15, Dreta River Band 18:15 - 19:00, Tomi in orkester 19:00 - 19:45, Muzikačaka 19:45 - 20:30, Čao Porotorož 20:30 - 21:30.

© arhiv Mladine

Slovenski Praznik glasbe je kulturni dogodek usmerjen v promocijo slovenske glasbe in njenih ustvarjalcev, promocijo žive glasbe ter vzpostavljanju odnosa tišina – glasba. Je enodnevni festival, na katerem se na zunanjih prizoriščih v mestu predstavijo tako ljubiteljski kot poklicni glasbeniki različnih žanrov, od rocka in popa do elektronike in klasične glasbe.

"Festival ‘Fête de la Musique’ se vsako leto odvija na dan poletnega solsticija, 21. junija, in že od prve edicije leta 1982 izpostavlja pomen raznolikost glasbene kulture za ohranitev in razvoj lokalnega, regionalnega in svetovnega kulturnega bogastva in tradicij. Zaradi žanrske raznovrstnosti in odprtega značaja Praznik glasbe predstavlja odlično popestritev bogatega kulturnega in družabnega dogajanja v starem mestnem jedru tako za domačo publiko kot tudi za turiste, ki jim nudimo edinstven vpogled v slovensko glasbeno kulturo. Ker Praznik glasbe izpostavlja pomen živih glasbenih nastopov stremimo k temu, da se na ta dan na čim večjem prostoru, čimveč prizoriščih ne predvaja glasba iz zvočnikov. Tudi izvajalci na ta dan praviloma nastopijo raje brez kot z ozvočenjem in izkoriščajo akustiko prostorov," so zapisali organizatorji letošnjega programa pri nas, SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center.

Festival je v prvem planu namenjen živi glasbi, glasbenikom, raznolikim glasbenim žanrom, ljubiteljem in profesionalcem, vsi koncerti in nastopi so brezplačni, (so)organizatorji pa se morajo zavezati k promociji žive glasbe in neprofitnemu delovanju.

Festival je v prvem planu namenjen živi glasbi, glasbenikom, raznolikim glasbenim žanrom, ljubiteljem in profesionalcem, vsi koncerti in nastopi so brezplačni, (so)organizatorji pa se morajo zavezati k promociji žive glasbe in neprofitnemu delovanju. Festival je obenem priložnost, da se glasba pojavi na neobičajnih prizoriščih, kot so muzeji, bolnišnice in drugi javni prostori.

Celoten program si lahko ogledate na tej povezavi (s klikom na kraj, prizorišče na zemljevidu se vam bodo odprli urnik in imena nastopajočih) >>