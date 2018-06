Popotnica slovenskih korenin, ki je fotografirala tudi Marilyn Monroe in Pabla Picassa

Retrospektivna razstava del Inge Morath

Marilyn Monroe med snemanjem filma "Neprilagojeni", Reno, Nevada, ZDA, 1960 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

V Umetnostni galeriji Maribor bodo v petek, 29. junija ob 19.00 odprli prvo veliko retrospektivno razstavo del Inge Morath v Sloveniji ter tudi širši regiji, na kateri bo predstavljenih več kot 200 fotografij z vsega sveta. Na razstavi, ki predstavlja njen celotni fotografski opus, se bomo sprehodili od njenih prvih fotografskih projektov iz zgodnjih petdesetih let 20. stoletja v Španiji in Benetkah, preko obsežne serije portretov umetnikov, ki jih je spremljala vse življenje, intenzivnega raziskovanja New Yorka, njenih potovanj ob Donavi, do posnetkov iz Maribora ob koncu njenega življenja. Kustosa razstave: Brigitte Blüml-Kaindl in Kurt Kaindl

Svetovna popotnica s slovenskimi koreninami Inge Morath je v svoj objektiv ujela največje umetnike 20. stoletja, od Picassa in Giacomettija do Anaïs Nin in Alexandra Calderja in jih fotografirala z enakim pristopom kot neznane fante z ulic v Benetkah ali plesalce v Španiji. Sodi med tiste umetnike, ki so na dolgih potovanjih dokumentirali prostrane kulturne prostore in skozi intenzivno ukvarjanje z ljudmi ustvarjali brezčasne portrete. Svojo pozornost je enako intenzivno namenjala neznanim računovodkinjam kot filmskim zvezdam, kakršna je bila Marilyn Monroe.

Inge Morath (1923) je bila med prvimi člani agencije Magnum Photos. Njena mednarodna kariera se odraža v njenem življenjepisu: njena družina prihaja iz Slovenj Gradca, rojena je bila v avstrijskem Gradcu; mladost je preživela v različnih evropskih mestih, konec druge svetovne vojne je doživela v Berlinu; nato je sodelovala z Ernstom Haasom na Dunaju ter s Henri Cartier-Bressonom v Parizu; po poroki z Arthurjem Millerjem se je leta 1962 preselila v ZDA. Od tam je kot fotografinja prepotovala vse celine in leta 2002 umrla med fotografskim projektom o avstrijsko-slovenski obmejni regiji.

Razstava, ki bo na ogled do 21. oktobra, je nastala v sodelovanju s Fotohof Salzburg in s podporo Avstrijskega kulturnega foruma. Partner projekta je Galerija Photon – Center za sodobno fotografijo. Spremljata jo še dokumentarni film "Avtorske pravice Inge Morath" nemške režiserke Sabine Eckhart ter zelo osebne fotografije ateljejskih in bivalnih prostorov Morathove, ki jih je Kurt Kaindl posnel v obdobju več kot 15 let. V okviru razstave bo 19. julija ob 18.00 potekalo predavanje Dejana Sluge, direktorja in programskega vodje Galerije Photon z naslovom Kako postati zbiralec umetniške fotografije?