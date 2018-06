REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Pritličju bosta gostovala madžarska DJ in producenta Alley Catss in ooo, v K4 ameriški house DJ Boo Williams in domači rezidenti Vuka, Stascha, Vid Vai, Simm, Alex Ranerro, Utti, Softskinson, v Channel Zeru pa bodo predstavili dvojno vinilno kompilacijo balkanske družine Elektroliza, na kateri z avtorskimi skladbami sodeluje 13 elektro producentov, ki se bodo predstavili z live in DJ nastopi.

Boo Williams

Petek, 29. junij

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Karin Bossman)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Star Slinger (DJ set)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Elektroliza: Electro City Ljubljana (promocijski dogodek ob izidu dvojne vinilne kompilacije balkanske družine Elektroliza, na kateri se z avtorskimi skladbami predstavlja 13 elektronskih producentov)

(22.00): Tivoli Club Portorož: Techsturbation presents Technopolis (Insolate, DJ Gumja, Dado Dsd, DJ Lilson, Sara Popovic, ČNDE)

(22.30): Lent Maribor: Mladinin oder (Tomy DeClerque, Tim Urbanya, Marx.P, Bitežnik, Niash Poyma)

(23.00): K4 Ljubljana: Season Closing (Arena: Boo Williams, Vuka, Stascha. Bar: Vid Vai, Simm, Alex Ranerro, Utti, Softskinson)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Nani Mo (DjO, Torkar, Tetsuo, R36, Liara, T'soni)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: The Residency Open Air (Will Judge, Nixterix, Lakmi, Suano, Decay)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Fierce Friday (DJ Marino)

Sobota, 30. junij

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Kunst (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Modem (Alley Catss + ooo, Tetsuo)

(23.00): K4 Ljubljana: UVK4 (Elovetric, Riba)

(00.00): Moment Bar Ljubljana: C2 Underground / Urban Dance (Matto, Annyka, Suano, Gerald S.)