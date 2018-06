Kranj bo postal mesto sodobnega kolaža

Prvi festival sodobnega kolaža KAOS bo predstavil sodobne prikaze razumevanja in uporabe tehnike kolaža.

© Dennis Kollasch

Od 29. junija do 14. avgusta bo v Kranju potekal prvi festival sodobnega kolaža KAOS, ki bo staro mestno jedro spremenil v konglomerat barv, idej in raznolikih izrazov. Festival bo predstavil sodobne prikaze razumevanja in uporabe tehnike kolaža, s spremljevalnimi dogodki pa ponudil spoznavanje povabljenih umetnikov, delavnice in sveže pristope k združevanju različnih žanrov, tako umetniških kot glasbenih.

Na festivalu KAOS se bo zvrstilo pet osrednjih razstav na temo “What if …”. Na prvi razstavi (kuratorica: Maja Antončič), sodeluje 8 rezidenčnih umetnikov: Claudio Beorchia, Carniollus Brut, Giorgos Chronis, Barbara Demšar, Urška Mazej, Kai Holland, Simone Karl in Lane, na drugi (kuratorica: Maruša Štibelj) pa 22 umetnikov, ki delujejo na področju oblikovanja, ilustracije, gibljivega kolaža in knjige umetnika. Na Tomšičevi ulici bosta predstavljeni dve intervenciji, ulična razstava Viva Collagistas pa bo na ogled v Galeriji Na mestu pred Mestno knjižnico Kranj. V stolpu Škrlovec se bodo vsak dan z enim delom predstavili umetniki, zbrani na mednarodnem odprtem pozivu, razstavo Mail Art umetnosti pa sestavljajo razglednice iz kolaža.

"Raziskovanje kolaža že več kot stoletje vstopa v umetniške prakse, vidna sporočila in razna medijska okolja. Lastnostim likovne tehnike in materialnosti na eni strani ter obravnavi likovnega prostora na drugi se pridružita vprašanje časovnosti in namera zmožnosti. Predvsem zmožnost učinkovitih vsebinskih dražljajev. Iskanje vzporednih medijskih okolij v trenutni realnosti ali utopičnih krajev iz že znanih formulacij vidnega, snovanje kreativnih manifestov ali večplastnih konceptov vedno znova premišljujejo tudi umetniki sodobnega kolaža. Vstopajo v združitev na videz nemogočega. Na platnu, papirju, filmskem traku, v glasbi, vse bolj tudi v digitalni sferi. Kolaž lahko še danes razumemo kot nekakšno materialno formo rekontekstualiziranih idej, značilnih za sodobno umetnost. Lepljenje ni le lepljenje, je ustvarjanje novega, izraz lastnega, spoznavanje sprotnega, je vnovično iskanje možnosti v mreži odnosov med umetnostjo in pojavi sodobnega sveta, " je zapisala kuratorica Maja Antončič.

Otvoritveni vikend festivala KAOS bo gostil tudi likovno-glasbeni festival Pleska. Premierno bo predstavljen nov glasbeni projekt Tomaža Štularja BORDO, ki bo skupaj z umetnico Marušo Štibelj ustvaril edinstvene zvočne podobe v živo. Iz Španije prihaja glasbeni kolaž Antropoloops, ki je februarja gostoval na ljubljanskem festivalu MENT, ob vokalu Nike Perunovič (Patetico) pa bo v živo kolažirala slikarka Meta Šolar.