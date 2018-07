Tiha revolucionarka: Ivana Kobilca

Kakšna ženska je bila slikarka, ki se je že v času življenja v neprizanesljivem 19. stoletju uspela postaviti ob bok moškim – v izrazito moškem poklicu?

Eden od avtoportretov Ivane Kobilca, poznan kot Avtoportret v belem. Naslikala ga je okoli leta 1907 v svojem berlinskem obdobju, hrani ga Narodna galerija.

Ob stoletnici Narodne galerije so postavili na ogled razstavo Ivane Kobilce (1861–1926), slikarke, katere dela so med obiskovalci galerije najbolj priljubljena. Razstavljenih je 140 del, med njimi so nekatera, pridobljena iz zasebnih zbirk in tujine, na ogled prvič. Kakšna ženska je bila Ivana Kobilca, ki se je že v času življenja v neprizanesljivem 19. stoletju uspela postaviti ob bok moškim – v izrazito moškem poklicu? Kakšno je bilo življenje ženske, ki si je, razpeta med Dunajem, Münchnom, Parizom, Sarajevom, Ljubljano in Berlinom, sama služila kruh?