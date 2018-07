Multikulturnost na Bledu

Okarina Festival Bled že osemindvajset let obiskovalce privablja s kakovostno glasbo in jasnim sporočilom o pomembnosti multikulturnosti in sožitja

Dakh Daughters

Na 28. Okarina Festivalu Bled, ki bo potekal od 23. julija do 5. avgusta na Blejskem gradu in jezerski promenadi, bo nastopilo 15 glasbenih skupin in izvajalcev iz Evrope, Afrike, Južne Amerike, Hong Konga. Letos bodo festival med drugim obiskali ena največjih svetovnih zvezd etno glasbe Natacha Atlas, romunska pihalna zasedba Fanfare Ciocărlia, ukrajinska kabaretna skupina Dakh Daughters in Richard Thompson, ki ga je revija Rolling Stone uvrstila med 20 najboljših kitaristov vseh časov.

Festival bosta 23. julija na promenadi odprla valižanska harfistka Catrin Finch in senegalski glasbenik na kori Seckou Keita, ki je lani na festivalu navdušil z Omarjem Soso. Naslednji dan (24. julija) bo sledil koncert skupine Mokoomba, ki je nastala na meji med Zimbabvejem in Zambijo. V glasbi, ki temelji na tradicionalnih kot tudi sodobnih inštrumentih, prepletajo raznolike sloge popa in pan-afriške glasbe, vključno s soukosom, funkom in reggaejem.

u5_VfQIMR7w

Fr-KbPZCasE

Na Blejskem gradu bo 25. julija nastopil mojster etno kitare Dimitris Mystakidis, ki je svojo profesionalno pot začel leta 1986, ko je bil star 16 let. Na njegovi najnovejši plošči Amerika iz leta 2017 so zbrane pesmi, ki so jih v začetku 20. stoletja napisali grški migranti v ZDA, ki so pod vplivom afroameriških blues glasbenikov razvili tehniko ubiranja strun tsibiti. 26. julija se obeta koncert Waldemarja Bastosa, ki se je rodil na mejnem območju med Angolo in Kongom, a je leta 1982 med državljansko vojno pobegnil iz domovine in se najprej namenil v Evropo, potem pa v Brazilijo, kjer je posnel svoj prvi in prelomni album Estamos Juntos.

G4fE9CkUKbk

Na jezerski promenadi bo 27. julija nastopila glasbenica in pevka Manou Gallo, ki se je rodila v majhnem mestu Divo v srednjezahodni regiji Slonokoščene obale in ohranja bogato dediščino svojega plemenu Djiboi. Naslednji dan (28. julija) bo nastopil mozambiški duo Gato Preto, ki združuje funk iz favel v Riu, groove južnoafriških townshipov ter angolske kuduro-tehno hibride.

0V8jvZ4MIzo

rizd1QEfQ9s

V naslednjih treh dneh se bodo zvrstili koncerti etno superskupine Bokanté (29. julij), francoske skupine Deluxe (30. julij) in perujske skupine Los Mirlos, ki slovijo kot nekronani kralji tropske perujske Cumbie oziroma Cumbie Amazonice (31. julij).

X-DoGgMTfiY

A4o1rBBZfPw

Za ljubitelje kabareta bo prava poslastica nastop ukrajinske glasbeno-gledališke skupine Dakh Daughters, ki bo nastopila 1. avgusta. Njihov glasbeni slog opisujejo kot mešanico ukrajinske ljudske glasbe z elementi rocka, punka in rapa, primerjajo pa jo tudi s kultno britansko zasedbo The Tiger Lillies. Drugega avgusta na festival prihaja virtuozni kitarist Richard Thompson, ki je v svoji več kot 50-letni karieri nastopal ali snemal je z mnogimi znanimi glasbeniki, kot so David Byrne, Al Stewart, Sandy Denny, John Cale, Robert Plant in drugi. Leta 2010 so ga v reviji Rolling Stone uvrstili med 20 najboljših kitaristov vseh časov.

NCjCLHVRYQY

Tretjega avgusta se na promenadi obetata kar dva koncerta. Najprej bo nastopil Yip Children’s Choir iz Hong Konga, nato pa še romunska pihalna zasedba Fanfare Ciocărlia, ki je za svoj zadnji album Onwards to Mars! prejela glasbeno nagrado Songlines.

0ejQ4nlmr8g

Predzadnji dan festivala (4. avgusta) bo zaznamoval francoski raziskovalec zvoka Guillaume Perret, ki bo predstavil inovativno mešanico sodobnega jazza, funky ritmov in metala, na zaključnem koncertu (5. avgusta) pa se bo predstavila Natacha Atlas, egipčansko-angleška pevka, znana po združevanju arabske in zahodne glasbe, posebej hip-hopa. Svojo kariero je začela v okviru world fusion zasedbe Transglobal Underground. Leta 1995 se je z izidom plošče Diaspora začela posvečati samostojni karieri. Njen najnovejši album Myriad Road (2015) je produciral francosko-libanonski jazz glasbenik Ibrahim Maalouf.

U5PZJBlupHU