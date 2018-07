Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo izraelske umetnice Rone Stern, ki je nastala ob zaključku njenega rezidenčnega bivanja v Ljubljani, sestavljajo pa jo stenski objekti, prostorska postavitev in video, posebno projekcijo animiranega filma Otok psov v režiji Wesa Andersona, festival Plavajoči grad, na katerem se bo predstavilo več kot 110 nastopajočih iz 29 držav, nastop kalifornijske stoner rock zasedba Nebula.

Gato Preto

Četrtek, 26. julij

V KC Tobačna 001 Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo izraelske umetnice Rone Stern z naslovom Tisti, ki se ne spominjajo preteklosti, so obsojeni, da jo doživijo še enkrat. Tridelno postavitev, ki je nastala posebej za razstavni prostor ob zaključku njenega rezidenčnega bivanja v Ljubljani, sestavljajo stenski objekti, prostorska postavitev in video. Stenski objekti so zasnovani na redukciji vizualnih podatkov, po strogem konstrukcijskem modelu, v katerem se menjavajo razmerja med mrežnim nosilcem ter liki na eni strani in barvnimi vrednostmi, zavezanimi pastelnim tonom, na drugi. Prostorska postavitev je svojevrstno tihožitje, ki je nastalo z združevanjem amfor ter neonskih luči. Video prikazuje eno najbolj zanemarjenih ulic v Tel Avivu, ki vodi do glavne avtobusne postaje in jo naseljujejo begunci. Sternova kamero usmeri v fasado supermarketa Supercheap, ki je okrašena s kičasto sliko pokrajine in osvetljena s popolno naključno delujočimi žarnicami. Kustosinja razstave: Alenka Trebušak

V Ustvarjalnem centra Švicarija Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla Poletje v Tivoliju nastopila skupina Kukushai, ki ustvarja udarniško minimalistično kombinacijo jazzovskih, klasičnih, pop in punkoidnih elementov. Koncert bo scensko in vizualno opremil kipar Damijan Kracina, uporabnik ateljeja v Švicariji.

Xhg3SVqBnj8

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo v okviru cikla Domorodni četrtki nastopila glasbenica JUNEsHELEN, ki prepleta trip-hopovsko temačnost, soulovsko senzibilnost in filmske podobe. Leta 2015 je izdala prvenec Chapters Part One.

jryRPwvlnRs

Na Ljubljanskem gradu bo ob 21.30 v okviru Filma pod zvezdami posebna projekcija filma Otok psov, s katerim se režiser Wes Anderson veličastno vrača k stop-motion animaciji, nabito polni suhega humorja in japonske pop kulture, z zvezdniško zasedbo v glasovnih vlogah.

dt__kig8PVU

Od 26. do 28. julija bo na Gradu Snežnik potekal festival Plavajoči grad, na katerem se bo predstavilo več kot 110 nastopajočih iz 29 držav. Vrhunec festivala bo nastop 70-članskega Etno Histeria World Orchestra, ki obiskovalce vedno znova preseneti z edinstvenim spojem etno glasbe z vseh koncev sveta in prepoznavne projekcije na grad Snežnik, ki jih bo letos ustvarila Frances Sander.

Petek, 27. julij

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo fotografij kolektiva Fotosfera z naslovom Razglednice iz Slovenije. Kolektiv sestavljajo fotografi Andrej Potrč, Vid Jakop, Miro Nunić, Žiga Karl Gričnik in Jaka Teršek, ki od leta 2015 pod skupnim imenom gradijo zgodbo Razglednic iz Slovenije. Na razglednicah ne upodabljajo podob slovenskih turističnih draguljev, kjer bi z odstranjevanjem vsega, kar dela prostore žive in živete, dosegli videz olepšane resničnosti. Nasprotno, v svoji okolici iščejo tisto, kar se gledalcu ne zdi pomembno, morda je zanj celo moteče, vedno pa je nezamenljivo prepoznavno. V sodelovanju s Pošto Slovenije so v razstavišče namestili tudi poštni nabiralnik, da lahko obiskovalci katero od mnogih razglednic pošljejo prijateljem doma in v tujini.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 na preddogodku festivala MotörCity 2018 nastopil Richie Kotzen, kitarski virtuoz, avtor in vokalist z unikatnim in prepoznavnim slogom, ki je izdal že več kot 20 solo albumov, na katerih se pretakajo rock, blues in jazz, s primesmi soula in popa.

VnrFLyEqgfg

V MKNŽ Ilirska Bistrica bo ob 21.00 nastopila kalifornijska stoner rock zasedba Nebula. Predskupina: Blackoutt (Slo)

RX2T9aN4HIU

Sobota, 28. julij

Na Jezerski promendi Bled bo ob 20.30 v okviru Okarina festivala Bled nastopil duet Gato Preto, ki združuje od funka iz favel v Riu, do groova južnoafriških townshipov in angolskih kuduro-tehno hibridov. Duo sestavljata Lee Bass (skladatelj in aranžer) ter mozambiška MC-jka Gato Misteriosa.

rizd1QEfQ9s

V MKK Črnomelj bo ob 21.30 na preddogodku ČrnFesta 2018 nastopil elektronski dvojec Zala Kralj in Gašper Šantl. Gre za duo, v katerem se dopolnjujeta poznavanje produkcije elektronske glasbe in vokal, ki ustavlja čas.

pilqnFC3rQE